Suspesa per la pandèmia l'exposició i subhasta anual per lluitar contra el càncer

La Junta Local de Manresa de l'Associació Espanyola Contra el Càncer informa que aquest any no portarà a terme la 44a edició de Exposició-Subhasta de quadres a benefici de la lluita contra el càncer per culpa de les circumstàncies desfavorables generades per la covid-19, que són incompatibles amb les característiques d'aquesta activitat. Quedarà, doncs, ajornada fins l'any vinent, en les mateixes dates del mes de novembre. "Tot esperant que la situació millori, tornarem a portar a terme tots els esdeveniments de la lluita contra el càncer l'any 2021", ha informat la junta.