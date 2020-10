Althaia activa el Pla de contingència en fase 1 per l'augment de casos de covid

La Fundació Althaia ha activat la fase 1 del Pla de contingència que ha preparat durant les últimes setmanes davant de l'elevat risc de rebrot de la covid-19. La decisió s'ha pres per l'empitjorament de la situació epidemiològica del territori i l'augment progressiu de persones ingressades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa afectades per la covid-19. Les mesures que ara s'activen no impliquen grans canvis a nivell assistencial, però sí d'accessibilitat als centres. És important que la ciutadania segueixi les noves indicacions per intentar evitar entrar en una nova fase que tindria repercussions assistencials més importants.

Les noves mesures suposen limitar l'accessibilitat a l'Hospital de Sant Joan de Déu per minimitzar el risc de contagi i garantir la seguretat de pacients, familiars i professionals. Alhora, es vol generar confiança a les persones que han de fer ús dels recursos sanitaris. De fet, es recomana que només acudeixin a l'hospital aquelles persones que tenen visites, proves o intervencions programades, necessiten ser visitades a Urgències o són acompanyants de referència.

En concret, els pacients no covid ingressats a l'hospital només podran estar acompanyats per una persona en horari restringit de les 8.00 a les 12.00 hores. Es recomana que aquest acompanyant sigui sempre la mateixa persona i que sigui del nucli més proper.

Només en casos excepcionals l'equip assistencial podrà autoritzar que el pacient estigui acompanyat durant les 24 hores. També podran tenir un acompanyant durant tota l'estada hospitalària els infants i les mares durant el procés de part i els dies posteriors al naixement. Per altra banda, les visites socials o de cortesia continuen prohibides.

Pel que fa als pacients afectats per la covid-19 només poden estar acompanyats en casos excepcionals. Malgrat això, l'equip assistencial pot autoritzar que una persona del nucli proper pugui realitzar visites puntuals. Aquesta visita s'haurà de gestionar a través de la secretaria de planta, s'haurà de complir l'horari establert i seguir les indicacions de l'equip de professionals pel que fa als protocols de seguretat.



UCI, Urgències i àrea ambulatòria

Els pacients no covid ingressats a l'UCI poden estar acompanyats en dues franges horàries de matí o tarda. En canvi, els afectats per covid-19, serà l'equip assistencial el que autoritzarà l'acompanyament i la fórmula com es desenvoluparà.

Al servei d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu continua vigent la prohibició d'entrar amb acompanyants. Tot i això, l'equip assistencial d'Urgències també podrà autoritzar l'acompanyament en els mateixos casos que en pacients ingressats. En canvi, la Unitat d'Observació d'Urgències (OBU) funciona, en aquest sentit, com si fos una planta d'hospitalització amb un acompanyament que a partir d'ara es limita a 4 hores com a la resta de l'hospitalització.

Pel que fa als pacients que tinguin una cita ambulatòria programada, s'aconsella que hi acudeixin sense acompanyant. Les excepcions són els pacients pediàtrics, les persones discapacitades i les que s'han de sotmetre a una visita o prova que pugui requerir el suport d'un acompanyant i les primeres visites oncològiques.



Altres edificis

A la Clínica Sant Josep també es limita l'accés d'acompanyants, els pacients ingressats només podran estar acompanyats en horari restringit, excepte en els casos que ho autoritzi l'equip assistencial. A les Urgències de la Clínica els pacients no podran anar acompanyats, excepte en casos excepcionals, i en l'àrea ambulatòria de consultes i proves es recomana que els pacients acudeixin sols.

Pel que fa al Centre Hospitalari, els pacients tenen autoritzades les visites terapèutiques, és a dir, aquelles que es consideren beneficioses per a l'evolució del pacient. Es mantenen les franges horàries establertes per tal d'esponjar la presència de visites a l'equipament.



Dades sobre la covid-19

Les dades referents a la covid-19 a la Fundació Althaia aquest dijous, 15 d'octubre, són les següents:

Pacients ingressats en àrea Althaia COVID-19: 34

Defuncions (dada acumulada): 181

Alta pacients ingressats (dada acumulada): 1.174

S'ha hagut d'obrir una nova unitat a l'Hospital de Sant Joan de Déu per atendre els pacients hospitalitzats per covid-19. Si continua l'increment a l'alça de les últimes setmanes caldrà reforçar els equips assistencials que donen atenció a aquests pacients. Tot i aquest augment d'hospitalitzacions, en aquests moments l'àrea de crítics té una ocupació pertinent.

Les dades indiquen que la situació epidemiològica a les comarques del Bages i el Solsonès ha empitjorat l'última setmana. La incidència acumulada de casos covid-19 positius per cada 100.000 habitants els últims 14 dies a la zona és de 160, superior a la de la setmana anterior, que era de 133,6. L'índex de risc de rebrot al territori també ha augmentat durant l'última setmana, ha passat de 108 a 288. La velocitat reproductiva efectiva és de d'1,80.

Des de la institució es fa un seguiment diari i acurat de la situació per si cal prendre noves mesures, tal i com determina el Pla de contingència.



Crida a la responsabilitat ciutadana

Totes les persones que accedeixin a un dels centres d'Althaia cal que portin mascareta quirúrgica, que no sigui de roba, anar sense guants i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrar i al sortir.

Des de la Fundació Althaia es fa una crida a la responsabilitat ciutadana. És molt important que tothom segueixi les mesures de seguretat per tal d'aturar la transmissió comunitària i assegurar la sostenibilitat del sistema de salut. Cal poder evitar saltar a la fase 2 del Pla de contingència ja que aquesta tindria repercussions més importants a nivell assistencial.

Recordem que es tracta de:

Rentar-se les mans freqüentment

Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar

Mantenir la distància de seguretat amb altres persones

Utilitzar la mascareta

Evitar compartir menjar i estris

Evitar tocar la boca, el nas i els ulls sense rentar abans les mans

Limitar la vida social

Netejar, desinfectar i ventilar la llar



En cas de símptomes, truqueu al 061/Salut Respon, contacteu amb el vostre centre d'atenció primària o feu una eConsulta a través de La Meva Salut.

La detecció precoç i el seguiment dels casos positius i dels seus contactes és clau per mantenir el control de l'epidèmia. Per això és important que les persones que presentin símptomes compatibles amb la covid-19 contactin amb el sistema públic de salut, reportin les persones amb qui han tingut contacte estret i segueixin les indicacions dels professionals sanitaris.