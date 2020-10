L'epidèmia deixa el ple sense dos regidors i el secretari

El ple de l'Ajuntament de Manresa s'està portant a terme sense dos regidors i el secretari municipal. Això fa que es porti a terme amb votacions a 23 i no a 25, com és habitual, i amb secretària accidental.

El secretari José Luis González està pendent de la prova PCR per ser contacte proper i les regidores Claudina Relat, de Junts per Manresa, i Mercè Cardona, del PSC, mantenen quarantena malgrat no ser positives. La secretària accidental és Rosa Gomà.