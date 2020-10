L'exalcalde Valentí Junyent rep la medalla institucional de la UVic-UCC en la inauguració oficial del nou curs

La UVic-UCC inaugura aquest migdia de dijous el curs 2020-2021 amb una acte entre presencial -hi ha assistit l'alcalde de Manresa, Marc Aloy- i virtual que ha inclòs la concessió de la medalla institucional de la universitat a l'exalcalde de Manresa, Valentí Junyent, i expresident de la FUB. També l'ha rebut l'exdiputat al Parlament Enric Castellnou, que en el seu discurs ha recordat el desaparegut exalcalde de Manresa Juli Sanclimens.

En el seu torn, després d'agrair la concessió, Junyent ha expressat la seva satisfacció per rebre-la podent veure l'evolució que ha tingut la universitat sis anys després del contracte de federació entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages, el 30 de gener de 2014, mitjançant un acte de signatura que va tenir lloc al Parlament de Catalunya presidit pel conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya d'aleshores, Andreu Mas-Colell.

Ha recordat la importància de tenir un equip al costat per fer la feina. "Avui, aquí, n'hi ha molts dels que han fet possible que s'hagi assolit amb èxit". En la mateixa línia, ha esmentat que al costat de la voluntat política de l'aleshores alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, i d'ell com a alcalde de Manresa, en l'assoliment de la federació va ser imprescindible l'acompanyament tècnic dels respectius directors generals de la Federació Universitària Balmes i de la Fundació Universitària del Bages, Joan Turró i Valentí Martínez, respectivament, i de l'aleshores rector, Jordi Montaña.

Dins del camí realitzat fins ara, ha destacta la consecució, el maig del 2017 de la facultat de Medicina. No tot han estat flors i violes, però. També s'ha referit a aquells que van "qüestionar i fins i tot estaven en contra de la federació". Ha volgut tenir "un record per a tots ells" perquè, ha dit, els van empènyer a ser més convincents, rigorosos i curosos a l'hora d'aconseguir que el projecte fos "més excel·lent".

Insistint en la idea del treball en equip, Junyent ha posat de relleu que durant els seus nou anys com a alcalde i com a president de la FUB "he parlat de compartir i no de competir, que ha estat sempre el fil conductor de la meva trajectòria política i professional". Una manera de fer que, al seu entendre, té un bon exemple en la UVic-UCC, que ha definit com "un projecte jove, ben viu i preparat per afrontar nous objectiu i nous reptes". S'ha posat a la disposició dels seus responsable per ajudar-los a aconseguir-los.

Abans d'acabar, ha tingut un record per "aquells que tindrien el dret a ser aquí o a la sala adjunta: els exiliats i empresonats"; per a la seva esposa Rosa i per a la resta de la seva família.

Ho ha acabat amb un "salut i gràcies i visca la UVic-UCC".

Seguidament, s'ha lliurat la insígnia de la universitat a les nou persones que el curs passat es van jubilar, entre les quals hi ha la manresana Imma Ubiergo, que va ser una de les quatre persones que el 1990 van posar en marxa l'escola d'infermeria de la FUB. Ubiergo va formar part de l'equip docent de la FUB des de la seva creació, i va ser la responsable de Ciències de la Salut fins al 2013 i adjunta a direcció fins que es va retirar.