Fem Manresa no avala la proposta d'ordenances fiscals de l'Ajuntament

Fem Manresa ha anunciat que votarà en contra de les ordenances fiscals de cara a l'any que ve per considerar que es troben marcades "pel continuisme de les actuals: no s'augmenta cap impost ni taxa".

Aquesta negativa respon a què la congelació "no permet cap millora respecte la política redistributiva que segons la formació hauria de prevaldre amb l'aplicació de les ordenances: fer pagar més a qui més té". Així, la candidatura d'esquerres transformadores denuncia que des de l'equip de govern s'ha decidit renunciar a recaptar per part d'aquells que més tenen, en un any on asseguren que cal destinar més recursos que mai per assegurar que no es quedi ningú enrere i on s'espera un descens de la recaptació dels impostos municipals pel previsible increment de la morositat generada per la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

Des de Fem Manresa apunten que la gestió de la crisi ha de passar per disminuir les desigualtats entre manresans i manresanes i no fer-les encara més grans, i per això proposen que pagui més aquella gent que tot i la crisi segueix tenint més del que necessita, i que aquella gent que s'ha vist afectada ja sigui per un ERTO, un acomiadament o hagi patit una davallada en els seus ingressos, pagui menys. Lamenten que amb l'aprovació de les noves ordenances això no es produirà.

De la mateixa manera, la candidatura municipalista exposa que va lliurar 14 propostes fiscals per tal de racionalitzar la recaptació d'impostos i el cobrament de taxes i preus públics d'acord amb criteris de progressivitat, justícia social, cura del medi ambient i solidaritat, però que cap d'elles s'ha vist reflectida en les ordenances que es portaran a votació al ple d'aquest dijous.

Des de Fem Manresa critiquen que la postura adoptada per l'equip de govern ha estat "l'opció fàcil", i que sota l'argumentari del govern de no voler augmentar la pressió fiscal al conjunt de la ciutadania en un moment marcat per la crisi de la pandèmia de la covid-19 s'amaga la impossibilitat de fer canvis reals com a polítiques fiscals redistributives amb marcat accent social que facin contribuir més a qui més té.