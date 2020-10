Manresa participa a la 18a setmana europea de ciutats

L'Ajuntament de Manresa ha participat a la 18a edició de la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats, unes jornades organitzades conjuntament pel Comitè Europea de les Regions i la Comissió Europea amb l'objectiu de donar veu a municipis i regions europees per promoure i intercanviar bones pràctiques i fer xarxa.

Enguany la cita s'ha celebrat en línia i íntegrament en format digital a causa de l'emergència sanitària, i l'Ajuntament de Manresa ha participat activament en dos dels tallers virtuals que s'han dut a terme dins el bloc d'apoderament de la ciutadania.

En un primer taller, que portava per títol «Ciutats petites que combaten el declivi a llarg termini», la tècnica municipal de Relacions Internacionals, Sònia Puyol, va exposar el projecte de creació d'un grup de voluntariat i suport mutu al Centre Històric de Manresa. Es tracta de La Canal. Al taller també hi van intervenir els alcaldes de les ciutats d'Altena, a Alemanya; Megalço, de Polònia, i Idrija, d'Eslovènia.

El segon taller va ser organitzat per la xarxa de ciutats mitjanes europees anomenada Eurotowns, de la qual Manresa és membre actiu. Es titulava «Et coneixem, ens coneixes! Com les ciutats mitjanes poden empoderar els seus ciutadans d'una forma més propera». En aquest cas hi va intervenir la regidora de Cultura, Anna Crespo.

Manresa va exposar el projecte de sensibilització en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per l'ONU el 2015. també l'elaboració implementació i avaluació de l'Agenda Manresa 2030. El procés participatiu d'aquesta iniciativa s'havia de posar en marxa abans de l'estiu, però les restriccions a causa del coronavirus ho va impedir i s'ha hagut de reformular.

En aquest taller també hi van participar representants de Roeselare, a Bèlgica; Reggio de l'Emília, Itàlia; i Jyväskylä, a Finlàndia.

Segons l'Ajuntament de Manresa, la participació de la ciutat en aquestes jornades és una oportunitat per donar-se a conèixer als fòrums europeus de governs locals i regionals i, d'aquesta forma projectar-se internacionalment.