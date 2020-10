Les màquines ja han desbrossat el primer tram de la nova avinguda Països Catalans

Les màquines ja han entrat al que serà la prolongació de l'avinguda dels Països Catalans, que anirà de la carretera de Viladordis fins a la rotonda de Prat de la Riba. Un primer tram ja ha quedat desbrossat. És just el que hi ha a tocar de l'aparcament dissuasiu del Pont de Ferro en direcció a la Font dels Capellans. S'ha marcat l'àmbit d'actuació de l'obra. Posant-hi imaginació, es pot endevinar per on passarà la nova carretera. El camí ha quedat marcat. Faltarà el tram que ha d'anar de la carretera de Viladordis als Trullols.

Es tracta d'una de les obres més importants dels darrers anys a Manresa, tant per la seva magnitud –es convertirà en una ronda de circulació interior de la ciutat que ha de descongestionar el centre– com pel volum econòmic. Suposa una inversió de 4,3 milions d'euros. El 60% va a càrrec de la Generalitat i la resta l'assumeixen l'Ajuntament i Aigües de Manresa, que hi farà un nou col·lector. Es preveu que durin un any.



Les primeres màquines

Ahir les màquines eren just darrere la residència d'avis de la Font dels Capellans. Una excavadora i un tractor condicionat amb una pala aplanaven i desbrossaven el camí. Els treballs continuaran fins arribar a la confluència dels car-rers Font dels Capellans, Granollers i Rosa Sensat, el que mena cap a l'institut Guillem Catà.

Al solar que hi ha en aquest punt s'hi instal·larà una de les bases de l'obra. Des de principi d'aquesta setmana el solar ha quedat envoltat de tanques amb senyals de prohibit aparcar-hi. Ahir a l'interior encara hi havia cinc cotxes, algun amb evidents signes d'estar abandonat. En un dels extrems del solar hi ha una caseta d'obres tipus contenidor, que cridava l'atenció de la gent que hi passava, a més a més de material d'obra, i senyals de trànsit dins de caixes, i un lavabo portàtil.



Anunci de l'inici d'obres

La setmana passada el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; i el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, van anunciar l'inici imminent de les obres en un acte que es va fer a peu de carrer a la mateixa Font dels Capellans (vegeu Regió7 del 7 d'octubre).

La prolongació de l'avinguda dels Països Catalans tindrà 800 metres, amb un carril de circulació per sentit. El projecte que s'executa ara és una primera fase. Inclou la calçada i la vorera arbrada del costat sud, la de l'esquerra en el sentit de la carretera de Viladordis a Prat de la Riba. Quan l'avinguda estigui del tot completada hi haurà dos carrils en cada sentit separats per una mitjana central. Serà similar a l'actual avinguda Universitària. Aquesta segona fase, però, va per llarg. Es farà quan es desenvolupin els àmbits de creixement d'aquests sectors.

El projecte que es fa ara preveu construir una rotonda a la cruïlla amb la carretera de Viladordis i una altra al carrer Fra Jacint Coma i Galí. El traçat finalitzarà a la plaça Prat de la Riba, a la Pujada Roja, on s'haurà d'adequar un nou vial de connexió que ha de passar per l'actual aparcament de la zona.



Una ronda interna

La part nova de l'avinguda es convertirà en una ronda de circulació interna que connectarà el sector est, el de la banda de Viladordis, amb l'oest, el de les Bases de Manresa, sense haver de passar per carrers més cèntrics de la ciutat com la carretera de Vic o el Sant Cristòfol, que quedarà més alliberat de trànsit. Ara és l'única opció per anar d'una banda a l'altra si no es fa servir la ronda.

Així mateix, la part nova de l'avinguda permetrà tenir una millor connexió amb la C-55 i, posteriorment, amb l'autopista C-16.

Les obres les realitza l'empresa Gruas Constructors, que té la seu a Alguaire, a Lleida. També té una delegació a Tarragona i diverses línies de negoci com àrids, el reciclatge de residus procedents de la construcció i tractaments d'aigües residuals.