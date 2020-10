Nou sistema de tarifació social després de 6 anys

En un altre dictamen que el govern municipal portarà a aprovació al ple d'aquest dijous, es proposarà una modificació del sistema integrat de tarifació social, que substituirà el vigent des del 2014.

Segons va explicar la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, la reformulació de la tarifació social s'aplicarà per tal d'assegurar que les bonificacions i reduccions s'apliquin de manera uniforme i justa, i en la mesura del possible més persones i famílies puguin tenir-hi accés.

Amb el nou sistema, es modificarà l'indicador utilitzat de base per a la concessió d'ajuts, bonificacions i reduccions de taxes i impostos i passarà a ser l'Índex de Referència de Suficiència a Catalunya (IRSC), en comptes del salari mínim.

El nou sistema de tarifació social estableix un sistema interconnectat amb altres administracions i que permet un accés fàcil i unificat a les bonificacions a què té accés la ciutadania, amb la qual cosa s'eviten tràmits innecessaris i duplicitats.

Fins ara, cada departament que fa reduccions estableix el seu propi procediment de comprovació d'ingressos i hi ha un entramat de circuits no connectats. Amb el nou sistema s'unifiquen criteris i circuits per facilitar tràmits i gua-nyar eficiència.

A més, fins ara hi havia un sistema de trams insuficients per a l'accés als ajuts o bonificacions. En concret hi havia salts importants en els trams de renda que permetien l'accés a cada percentatge de bonificació. Ara hi haurà més trams, per tal que la progressió sigui més adequada i ajustada a les necessitats.



Canvi d'índex de referència

El canvi d'índex de referència i les modificacions als trams han de fer que hi hagi més persones que tinguin dret a bonificacions.

Així, si fins ara, per exemple, una família de dues persones que cobrés més de 29.700 euros anuals ja no tenia dret a bonificació, ara la xifra d'ingressos màxima que permet accedir a l'ajut és de 31.074 euros, amb la qual cosa més famílies tenen l'opció d'accedir-hi.

Alhora, amb l'aplicació de l'Índex de Referència de Suficiència i els nous trams, persones i famílies ja beneficiàries, com que canviaran de tram, obtindran més percentatge de bonificació.

Homs va assegurar que amb el nos sistema es fa un pas endavant per assolir l'objectiu de tenir «un sistema unificat, virtual i automàtic» que permetrà «afavorir els que tenen menys» i a la vegada «fer que les classes mitjanes també puguin accedir a ajuts».