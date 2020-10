80 clavells per Companys

Una norantena de persones van assistir anit a l'acte d'homenatge al president Lluís Companys en el 80è aniversari del seu afusellament a mans dels franquistes. A causa de la covid, no es va fer a la plaça que porta el seu nom com és habitual i es va traslladar a la sala Els Carlins, que, amb la capacitat limitada i les mesures de seguretat convenients, va acollir una interessant i detallada conferència de l'historiador Joan B. Culla. Va acabar amb els assistents desfilant davant l'escenari per deixar vuitanta clavells en una fotografia de Companys que acompanyava una senyera.

L'acte el van convocar conjuntament la Fundació Independència i Progrés i Òmnium Bages-Moianès, que en aquesta edició es va implicar en l'organització.

Culla, professor d'Història Contemporània de la UAB i articulista, va argumentar durant pràcticament una hora el perquè del títol de la seva conferència: Lluís Companys: vuit dècades de venjança. Entre d'altres, va recordar que encara avui en dia, a diferència del que va fer Alemanya l'any 1993, en què va anul·lar tots el judicis dictats pel nazisme, a Espanya el judici que va suposar l'afusellament del president republicà no ha estat anul·lat. Va exposar com una de les raons de pes el continuisme entre l'aparell judicial franquista (el Tribunal d'Ordre Públic, TOP) i l'actual (l'Audiència Nacional).

També va aportar anècdotes personals, com ara que d'ençà que va tenir ús de raó, cada any, el 14 d'octubre, sentia com el seu pare deia: «Demà és Santa Teresa, el dia que van matar Companys».

L'Ajuntament de Manresa es va sumar al dol decretat a tot Catalunya per la Generalitat amb motiu del 80è aniversari de l'afusellament del president, que va incloure fer onejar les banderes de l'edifici consistorial a mig pal. També es van col·locar crespons negres a les banderes del saló de sessions i a la bandera de la ciutat que presideix el despatx de l'alcalde.