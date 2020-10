Aprovada la congelació d'impostos per al 2021 amb el vot en contra de Fem Manresa

El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar ahir per vint vots a favor i tres en contra la congelació de les ordenances fiscals municipals per a l'any que ve.

L'aprovació es va fer per una àmplia majoria gràcies al fet que els regidors del PSC i Ciutadans van fer costat a l'equip de govern d'Esquerra i Junts per Manresa.

La veu discordant va ser la de Fem Manresa. Jordi Trapé, en nom de la formació, va argumentar la negativa del seu grup municipal a votar a favor de les ordenances fiscals perquè congelar-les suposava mantenir una estructura que té com a principal problema que «no es fa pagar més a qui més té. Si no apliquem mesures excepcionals ara, quan ho farem?», va preguntar a la resta de representants polítics.

Trapé va dir que el plantejament que feia el govern municipal amb el suport dels grups d'oposició PSC i Cs «no està a l'altura» de la gravetat de la situació. «S'ha optat per la via més fàcil», va afegir, «i això suposa desaprofitar l'oportunitat d'aplicar mesures realment redistributives».

Va apujar el to encara més assegurant que, des del punt de vista de la seva formació, tirar endavant «unes ordenances desfasades és una irresponsabilitat».

El regidor de Fem va lamentar que el govern no hagués introduït en les ordenances fiscals per al 2021 les propostes que havia presentat la seva formació.

El regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, va replicar que, segons un informe elaborat per la interventora, no havia estat possible recollir moltes de les propostes simplement perquè «la llei ho impedeix».

Junyent va afirmar que allò que es posava de manifest és que Fem Manresa tenia «un model de ciutat totalment diferent» i, pel que es veia, no només del de Junts per Manresa i Esquerra, sinó també de la resta de formacions polítiques representades al ple municipal.

Va voler recordar que, d'entrada, les ordenances s'elaboraven amb més d'un milió d'euros d'ingressos menys que les vigents. Una situació a la qual previsiblement caldrà afegir altres rebaixes d'ingressos a causa de la imprevisible evolució de la pandèmia.

El regidor d'Hisenda es va mostrar «decebut» i va advertir a Fem Manresa que «les etiquetes ja cansen».

La intervenció del portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, va ser per defensar el sentit de vot favorable del seu grup, ja que des del seu punt de vista les ordenances fiscals que s'aprovaven «fan el que toca, que és no incrementar impostos i taxes per a l'any que ve».



L'aigua puja el 3,5%

El polític socialista va centrar la seva intervenció bàsicament a replicar el regidor de Fem Jordi Trapé, que havia dit que per a ells la tasca d'oposició no consistia «a donar xecs en blanc a ningú».

González va demanar a Trapé si considerava que «incrementar les ordenances fiscals el 3% hauria estat d'esquerres».

Ho va dir perquè pel ple municipal anterior, el del mes de setembre, van passar les ordenances que regulen les tarifes del servei públic de subministrament d'aigua potable i del servei de clavegueram –que presta Aigües de Manresa– i que entraran en vigor l'any que ve amb un augment del 3,5%.

El PSC, llavors, va criticar l'augment de tarifes perquè considerava que no era el moment d'incrementar-les. González va afegir que el PSC s'havia quedat sol en la seva crítica a l'increment del rebut de l'aigua, «que és un servei essencial», i encara més en les situacions de confinament que està generant la pandèmia. «Però no he sentit que ni Fem Manresa ni la federació de barris ni la plataforma de l'IBI protestessin. Només nosaltres».

González va criticar que Fem magnifiqués en el seu discurs les diferències «entre rics i pobres, entre esquerres i dretes, quan la incidència de l'Ajuntament en la fiscalitat és minsa».

Per la seva part, el president del grup municipal de Ciutadans, Andrés Rojo, va anunciar que «la congelació de tributs per a l'any que ve té el nostre suport», però no es va estar de subratllar que aquesta opció implicava «optar pel continuisme en un escenari que és totalment diferent» del que es plantejava l'any passat per aquestes dates, quan no es preveia una epidèmia d'aquesta magnitud ni les repercussions sanitàries, socials i d'afectació en el teixit productiu que està tenint.

Rojo es va mostrar d'acord amb les paraules de l'alcalde, Marc Aloy, que a l'Ajuntament li tocava «estrènyer-se el cinturó» per alliberar recursos per a la lluita contra els efectes socials de la pandèmia i la previsible baixada d'ingressos.

Però no va estar d'acord amb el plantejament que feia Fem Manresa, perquè «la pandèmia afecta tothom», va dir. Va demanar vetllar especialment pel teixit productiu que pot donar les claus perquè no hi hagi tanta afectació social mantenint els llocs de treball.