Manresa posa a disposició de bars i restaurants de la ciutat un servei de repartiment a domicili

L'Ajuntament de Manresa posa a disposició dels bars i restaurants de la ciutat un servei de repartiment a domicili de menjars preparats, que ja entrarà en funcionament aquest dissabte. La mesura s'ha adoptat per donar suport al sector després de la nova normativa adoptada per la Generalitat de Catalunya, segons la qual es decreta el tancament al públic d'aquests establiments durant quinze dies.

Es podran beneficiar d'aquest servei aquells establiments de restauració que ofereixin menjar preparat i que, prèviament a l'entrada en vigor de la resolució que els obliga a tancar al públic, no disposessin del servei de lliurament a domicili. Per tant, en queden fora aquells bars i restaurants que ja oferien el repartiment. Així, la mesura se centra a ajudar aquells establiments que no disposen d'aquesta logística ni del personal per dur-la a terme.

El servei estarà disponible només per als restaurants i bars de Manresa i el lliurament es farà exclusivament a clients de la ciutat. No es donarà servei ni a establiments ni a clients de fora de Manresa.

Els bars i restaurants que vulguin reservar el servei, que tindrà un preu reduït d'un euro per lliurament, hauran de trucar al telèfon 660 531 628 dins l'horari de 12 a 14 h i de 20 a 22 h. Estarà en funcionament cada dia de la setmana. Un cop sol·licitat, un dispositiu habilitat per l'Ajuntament de Manresa s'encarregarà de fer el repartiment, anant a buscar el paquet a l'establiment i entregant-lo al client, garantint totes les mesures anti-Covid.

L'Ajuntament vol aclarir i remarcar que en cap cas el repartidor es cuidarà de fer el cobrament del menjar. El pagament haurà de ser acordat entre bar o restaurant i client. L'Ajuntament tampoc contactarà en cap cas directament amb el client, ni els clients podran contactar amb el servei de repartiment. Únicament podran ser els bars i restaurants els que reservin el servei i els que mantinguin contacte amb l'Ajuntament. El servei entrarà en funcionament aquest dissabte i és previst allargar-lo fins a l'1 de novembre

Per més informació, els restaurants i bars de la ciutat poden consultar la web del CEDEM www.ajmanresa.cat/cedem o enviar un correu electrònic a comerc@ajmanresa.cat.