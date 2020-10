El risc de rebrot retrocedeix per primer cop en vuit dies a Manresa tot i seguir disparat

Els indicadors de la pandèmia a Manresa han millorar avui, divendres, després d'haver encadenat vuit dies de creixement desfermat. El risc de rebrot a la capital del Bages s'ha situat en els 514,03 punts, 51 menys que 24 hores abans. La dada, tot i així, segueix essent molt elevada, com la velocitat de transmissió del virus (Rt), que ha retrocedit fins al 2,38 (dijous era de 2,48).

Per calcular el risc de rebrot d'avui de cada ciutat i territori, el Departament de Salut ha tingut en compte els nous casos positius detectats entre el 6 i el 12 d'octubre: 107 a Manresa i 191 a tot el Bages. La taxa de la comarca és aquest divendres de 332,25 punts, també una mica millor que la de dijous (345,83). Les dades del Berguedà (333,65), la Cerdanya (297,33), el Moianès (73,31) i l'Alt Urgell (487,79), també són avui millors que ahir. Per contra, han augmentat, però molt lleugerament, al Solsonès (278,09) i a l'Anoia (286,30).

A Catalunya, el risc de rebrot també ha experimentat per primer cop en diversos dies una petita millora i ha passat de 378,41 a 367,28, 11 punts menys en 24 hores. La taxa de transmissió ha baixat igualment de l'1,39 a l'1,37, dues centèsimes menys que el dia anterior.

15 noves morts a Catalunya

En l'actualització de dades d'aquest divendres, el Departament de Salut ha declarat 2.716 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 167.455 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 15 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.577. Actualment hi ha 1.101 persones ingressades per coronavirus als hospitals (39 més), 191 de les quals a l'UCI (tres més que dijous).

El Ministeri de Sanitat, per la seva banda, ha xifrat en 15.186 els nous positius i en 222 les morts per coronavirus a Espanya en 24 hores. D'aquesta manera, les defuncions totals a l'Estat per covid-19 ascendeixen ja a 33.775. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 936.560 casos confirmats i Madrid continua al capdavant en nombre de contagis: n'acumula 276.690.