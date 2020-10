La vegetació i la velocitat, un còctel perillós en aquest pas de vianants de Manresa

Les persones que creuen el pas de vianants situat al final del carril d'incorporació de l'eix Transversal a la rotonda de l'avinguda Universitària de Manresa es poden endur un bon ensurt. En aquest punt, els vehicles abandonen la ronda de la capital del Bages per entrar a la ciutat i ho fan a una velocitat considerable. Al final del carril, però, hi ha un pas de zebra i que, tot i estar ben indicat, hi ha vegetació que dificulta que tant els conductors com els vianants disposin de bona visibilitat.

Aquest diari, alertat per un veí de la zona, ha visitat aquest punt conflictiu de la xarxa viària de Manresa. En l'estona que hi vam estar, vam poder comprovar la perillositat del pas de vianants just després d'un revolt sense visibilitat. Dues dones van haver de fer un salt enrere quan ja havien començat a passar i un vehicle, que circulava a una velocitat considerable, no es va aturar.

Aquest pas de vianants es troba a l'inici d'una de les principals entrades a la ciutat, a tocar de l'escola de les Bases i el restaurant McDonald's. És un punt per on creua força gent que va a caminar, a passejar el gos o fer esport a la zona del Poal.

El perill és tant per aquells que creuen de dreta a esquerra com d'esquerra a dreta, tot i que a la banda de l'escola de les Bases és encara pitjor perquè un grup nombrós de canyes tapèn completament la visió. El risc augmenta per la velocitat amb què els conductors s'aproximen al revolt: la via de servei que procedeix el pas de vianants permet unes velocitats elevades i, tot i que els cotxes estan alertats per la senyalització que indica l'existència del pas de vianants, en la majoria dels casos la velocitat és excessiva i fa que el conductor no pugui reduir la velocitat a temps per permetre que els vianants puguin gaudir de la prioritat que el pas els atorga.