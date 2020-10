80.000 euros per a l'auditori Sant Francesc i 25.000 per a l'accés a l'escola Les Bases

Amb l'abstenció de l'oposició, el ple va aprovar una modificació de crèdits per augmentar les partides destinades als sostres dels terrats de l'Auditori Sant Francesc (80.000 euros) i a la millora de l'accés a l'escola Les Bases (25.000 euros).

També es va donar llum verd al compte general del Pressupost del 2019 amb els vots a favor del govern i l'abstenció de la resta.



Declaracions ecològiques

Es van debatre conjuntament i es van aprovar per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa a la Declaració per una recuperació verda i socialment justa, aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, i, també, l'adhesió de l'Ajuntament a la Declaració de Mannheim, acordada en la novena Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles.