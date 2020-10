El bus urbà de Manresa recupera el 80% dels usuaris d'abans de la pandèmia

El servei de bus urbà de Manresa es troba en aquests moments al 80% del volum d'usuaris que tenia abans de l'esclat de la pandèmia de covid-19.

L'alcalde, Marc Aloy, ha explicat que, a causa de l'emergència sanitària, hi ha serveis municipals que s'han vist afectats i un d'ells és el de transport públic.

L'alcalde ha assegurat que Manresa és una de les ciutats catalanes que ha recuperat «molt ràpidament el nombre d'usuaris. Som al 80% d'abans de la pandèmia».

Malgrat aquesta recuperació, Aloy ha fet notar que el 80% no és pas tota l'ocupació que hi havia, amb la qual cosa «hi ha un dèficit en els ingressos del servei de bus i això ens costarà uns diners».

L'epidèmia ha tallat a Manresa un important augment a l'alça del nombre de viatgers.

L'any passat van fer servir el bus urbà 2.218.621 viatgers, 174.796 més que durant el 2018, malgrat això no va ser l'any amb més usuaris, sinó els 2.246.557 del 2008.

La utilització del bus urbà de Manresa va assolir el 2019 xifres rècord de quilòmetres recorreguts i d'ingressos. Un panorama que molt possiblement canviarà quan es presentin les xifres d'enguany a causa de les restriccions d'ús del transport públic per l'epidèmia de covid-19.

L'any passat, els vehicles de transport urbà de Manresa van fer 767.641 quilòmetres, la xifra més alta registrada. Van ser 16.259 quilòmetres més que l'any anterior. Una altra dada de rècord és la dels ingressos, 1.321.081 euros, 91.868 euros més que l'any anterior.

Aquest increment va en sintonia amb l'augment de la utilització. Seguint amb les xifres, l'any passat hi va haver el cost del servei més alt des del 2012. Va ser de 3.106.095 euros, 152.458 euros més car que l'any anterior.

Tot plegat va generar el dèficit més alt del servei que es registrava des de l'any 2013. El dèficit va ser de 1.785.014 euros, encara lluny del màxim desequilibri entre ingressos i despeses que es va donar l'any 2012 amb 2.050.770 euros.

Cal dir que per poder pagar el bus urbà, a banda dels ingressos del servei es disposa de subvencions d'altres administracions, ja que és un servei de prestació obligatòria.

Les de l'any passat van ser 156.627 euros del ministeri d'Hisenda i 330.212 euros de la Generalitat. En total, 486.839 euros. La diferència la posa l'Ajuntament.



Estimular la utilització

L'Ajuntament de Manresa va anunciar al principi de juliol que el preu del bitllet senzill de bus urbà de Manresa seria d'un euro, la meitat del que val, durant tot l'estiu.

La mesura s'ha aplicat amb l'objectiu de recuperar la confiança dels usuaris de l'autobús urbà i també de promocionar l'ús del transport públic de la ciutat, segons va explicar l'Ajuntament de Manresa.

El servei funciona al 100 % de rutes i horaris des del dia 21 de juny. És el servei no lectiu, el que s'implanta tots els estius quan acaba el curs escolar. Segons l'Ajuntament, es vol convidar a tothom qui vulgui a fer servir el bus urbà per als desplaçaments habituals per la ciutat.