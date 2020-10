L'associació Al Noor demana que s'aturi el desnonament d'un bloc amb 14 veïns

L'associació de dones Al Noor ha demanat a l'Ajuntament de Manresa que aturi el desnonament previst per a dilluns vinent, 19 d'octubre, d'un bloc de pisos al carrer d'Ignasi Balcells (número 15) que deixaria al carrer les 14 persones que hi viuen actualment, entre les quals hi ha un grup de vuit joves extutelats per la Generalitat.

L'entitat ha fet arribar una carta a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, on li exposa el cas i li demana que freni el desallotjament. Segons el document, al qual ha tingut accés aquest diari, els Mossos d'Esquadra tenen ordre de desnonar tots els pisos de l'edifici situat al número 15 del carrer d'Ignasi Balcells dilluns que ve al·legant «motius tècnics de condicions de l'habitatge», segons Al Noor, malgrat que es tracta d'un «edifici nou que pertany a un banc». Els habitants del bloc haurien estat avisats del desallotjament aquest mateix divendres pel cos policial.

Sobre la propietat de l'immoble, l'Ajuntament assegura que és en mans d'un particular i no d'un banc, com diu l'entitat. El consistori també assegura que ha rebut nombroses queixes de veïns per problemàtiques relacionades amb les persones que viuen en aquest edifici, que, segons les mateixes fonts, totes hi són ocupant pisos. A més, fonts municipals han insistit a Regió7 que treballen «des del primer moment conjuntament» amb l'associació Al Noor per trobar una solució.

La presidenta de l'associació, Khadija El Bachiri, denuncia que si el desnonament té lloc, «es repetirà la mateixa situació que ja es va donar aquest estiu al carrer del Cós i Hospital, en què una colla de joves va quedar al carrer en una situació d'extrema vulnerabilitat», assegura, i lamenta que «en aquests moments caldria afegir a la situació que som a la tardor, amb fred, i en unes condicions de vida que seran més greus».

Per això reclama al consistori manresà que es revisin els motius tècnics que han portat a una decisió «tan brutal com aquesta», i que si realment cal actuar per raons de seguretat, «buscar abans, i no després, solucions alternatives d'allotjament», ja que considera que l'administració «ha d'afavorir unes mínimes i òptimes condicions de vida a la població i tenir un pis és una de les coses més bàsiques per a la dignitat de la vida humana». L'associació de dones marroquines creu que «l'Ajuntament de Manresa no pot permetre que ciutadans quedin al carrer, i encara molt menys si considerem que una part d'ells són joves extutelats per la Generalitat, ja que, encara que siguin majors d'edat, s'ha de donar un cert grau de seguiment a les seves situacions i treballar per la seva integració social, i evitar així la seva marginació i exclusió», diu El Bachiri en la carta enviada a Aloy.