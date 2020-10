L'Ajuntament de Manresa posa en marxa un concurs de vídeos contra la violència masclista per TikTok

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig de l'Ajuntament de Manresa posa en marxa el concurs 'Gravant contra la violència masclista', que recopilarà vídeos a la xarxa social TikTok que conscienciïn sobre la igualtat de gènere, les relacions afectives sanes entre dones i homes i el rebuig i la prevenció de la violència de gènere.

Per participar-hi, només cal pujar un vídeo a la plataforma TikTok amb el hashtag o etiqueta #gravantcontralaviolènciamasclista i omplir el formulari d'inscripció (en aquest enllaç també es poden consultar les bases). El termini per inscriure els treballs ja s'ha obert i finalitzarà el 16 de novembre. Per participar en el certamen caldrà que la persona participant visqui, estudiï, treballi o hagi nascut a Manresa.

L'objectiu de la convocatòria és l'estímul de la capacitat creativa de la ciutadania, alhora que es promou la reflexió i la lluita per la igualtat i contra la violència de gènere. S'ha triat la plataforma TikTok per la seva alta penetració en els estrats més joves de la societat i per la facilitat de creació audiovisual que proporciona.

El certamen compta amb un primer premi dotat amb un iPad. Els treballs guanyadors es donaran a conèixer el 25 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

El concurs compta amb la col·laboració de CortoEspaña, del Pacto de Estado contra la Violència de Género i del Ministerio de Igualdad.