Manresa millora la senyalització informativa de les zones de càrrega i descàrrega

L'Ajuntament de Manresa inicia a partir d'avui, 19 d'octubre, els treballs d'instal·lació de la nova senyalització informativa de les zones de càrrega i descàrrega públiques de la ciutat. Aquesta iniciativa té l'objectiu de millorar la mobilitat i donar una resposta més adequada a la creixent distribució urbana de mercaderies a la ciutat i l'ús ordenat d'aquestes zones reservades a la càrrega.

Des de les regidories de Mobilitat i de Seguretat Ciutadana s'ha constatat que la crisi sanitària ha reforçat encara més el comerç electrònic que està comportant unes majors necessitats de transport de mercaderies. Així mateix, es considera que el funcionament de la dotació de zones de càrrega i descàrrega de la ciutat no té el grau d'eficàcia necessari per donar solució a aquest increment, ja que sovint s'utilitzen de forma incorrecta i això fa que els vehicles que realitzen tasques de distribució de mercaderies s'aturin en llocs no adequats.

Davant aquesta situació s'instal·larà una nova senyalització que faci més entenedor l´ús de les zones de càrrega i descàrrega. Aquestes zones només podran ser utilitzades pels vehicles destinats al transport de mercaderies, limitant també el temps d'estacionament mitjançant l'obligació del disc horari per facilitar una alta rotació i millorar el seu control.

La nova senyalització en format plafó informatiu substituirà l'actual senyal de prohibit estacionar amb placa complementària i comportarà les següents novetats:

- Horari continu de dilluns a divendres de 8 a 20 h i els dissabtes de 8 a14 h.

- Especificació dels vehicles autoritzats a utilitzar-les: camions, furgonetes i vehicles mixtos de dos seients.

- Temps màxim d'utilització 20 minuts.

- Disc d'horari obligatori per indicar l'inici d'estacionament.

- Es repartiran 10.000 discs de control horari

El nou disc de regulació serà obligatori a partir de l'1 de desembre. Per facilitar la seva utilització s'han preparat 10.000 discs horaris, que es distribuiran de forma gratuïta a través de les associacions de comerciants, UBIC i associacions d'empresaris; perquè siguin distribuïts a professionals del sector de transport de mercaderies, encara que també es poden utilitzar altres models de disc horaris dels que es disposi.

Des de l'Ajuntament de Manresa s'ha enviat una carta a tots aquests col·lectius per informar-los de totes aquestes novetats. Les sol·licituds de discs de control horari es faran a través del correu electrònic mobilitat@ajmanresa.cat