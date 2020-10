Prop de 100 persones es van concentrar dissabte a la sortida del camp del Gimnàstic Manresa

La Policia Local de Manresa va actuar dissabte al matí al camp del Gimnàstic Manresa després que s'acumulés un grup de persones a la sortida del recinte que no complien les mesures de seguretat establertes per la Generalitat per minimitzar el risc de contagi de la covid-19.

Segons la policia, el passat dissabte al voltant de les 11 del matí es van aplegar prop de 100 persones al recinte d'un club esportiu de Manresa després que aquest hagués convocat diverses competicions internes. Es va acumular gent a la sortida del recinte, i va ser llavors quan els agents s'hi van personar per recordar a aquestes persones l'obligatorietat de formar grups de 6 persones, portar les mascaretes i respectar la distància de seguretat. Posteriorment el grup es va dissoldre.

Regió7 ha pogut saber que els fets van tenir lloc a la sortida del recinte del Gimnàstic Manresa. El club ha explicat al diari que dissabte es van dur a terme sessions d'entrenaments i que, només per aquella ocasió i sota la demanda dels pares i mares, es va permetre l'entrada de dues persones per jugador dins del recinte sempre seguint les normes de seguretat establertes. Es van programar les sessions per tal que no coincidís molta gent dins del recinte però un dels entrenaments va acabar més tard del compte i es va acumular la gent que sortia amb la gent que entrava a fora del mateix.

Tot i això des del Gimnàstic Manresa asseguren que en cap cas els fets es van produir durant una llarga estona i que el club sempre ha seguit les normes de seguretat establertes com es va poder comprovar l'endemà amb la jornada de portes obertes i durant les darreres setmanes.