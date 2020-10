Satisfacció al Magnet, que esperen que duri

Al carrer Magnet fa setmanes que veïns del vial es queixaven que un espai on hi ha contenidors s'havia convertit en una mena d'abocador en el qual s'hi eternitzavala brutícia. Aquesta setmana, després que Regió7 se'n fes ressò novament i que un dels veïns avisés l'Ajuntament que si no actuava els posaria una denúncia, ho van netejar. Només esperen que no es torni a repetir.