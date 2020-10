Els botiguers creuen que els llums de Nadal tenen enguany més sentit que mai

Els llums de Nadal tenen, enguany, més sentit que mai, asseguren associacions de botiguers i comerciants de Manresa. Als car-rers més cèntrics i comercials de la ciutat ja els han començat a instal·lar amb la previsió d'encendre'ls com és costum l'última setmana de novembre, coincidint amb la Fira de Sant Andreu, si és que res no ho trastoca. Perquè és precisament això, la incertesa generada per la pandèmia, el que amoïna els botiguers de cara a la campanya més important de l'any, la nadalenca.

«Farem llums i soroll perquè la gent, si vol sortir, ho faci», comenta el comerciant del carrer del Born Jordi Morera, de Caribú. És el sentir de la majoria d'associacions de comerciants de la ciutat davant la incògnita de què passarà d'aquí a Nadal. Hi ha qui pensa que la gent avançarà les compres per si hi torna a haver confinament, i qui creu que si no es permeten les trobades familiars hi haurà qui optarà per fer les típiques compres. En el que tothom coincideix és que no es poden fer previsions a mitjà i llarg termini, i també en què no es pot prescindir d'un element que fa festa com els llums de Nadal al carrer.

Al Born la preinstal·lació ja està feta. Hi han col·locat els mateixos llums que l'any passat. Pel que fa a la campanya nadalenca, Morera opina que és un any estrany. «Depèn del sector. Hi ha qui diu que des que s'ha tornat a obrir li va més bé i hi ha qui diu que li va pitjor». Pensa que per Nadal no tancaran les botigues, «seria una desfeta definitiva per a molts comerciants», i que un factor que també s'haurà de tenir en compte és l'estat anímic de la societat.



Centre Històric

Als carrers que formen part de l'Associació de Comerciants del Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants també hi han començat a instal·lar els llums nadalencs. Alguns són carrers que tenen il·luminació permanent tot l'any, amb fileres de bombetes que fan ziga-zaga. Per no quedar-se sense llum d'ara fins per Nadal, la instal·lació definitiva no s'enllestirà fins a final de mes. «No sabem si incentivarà les vendes, però no ens podem quedar enrere», afirmen dirigents de l'entitat. «Hem fet tot el que havíem de fer i era a les nostres mans», com les festes de Sant Miquel, Sant Ignasi i el Carme. «El més fàcil era anul·lar-ho tot, però ho hem fet amb seguretat. El que interessa és anar fent, i amb els llums igual».

Al carrer d'Urgell i els del seu entorn, com el de la Mel o el Jaume I, també hi ha la instal·lació feta. De fet, l'Urgell va ser el primer que va tenir els llums posats. Montserrat Abadal, de l'associació de comerciants, pensa que és difícil vaticinar com anirà la campanya d'enguany. «Ens hem de mentalitzar que serà al dia a dia». Considera que els comerços «ho estant fent molt bé per garantir la seguretat sanitària. Ningú no ha quedat enrere i els clients poden venir amb tranquil·litat».



Arbres il·luminats al Guimerà

Al Guimerà aquest any optaran per il·luminar els arbres. L'any passat van col·locar una mena de tendals lluminosos davant de cada botiga de l'associació de comerciants o que contribueix a la il·luminació. En la mesura que es pugui també es col·locaran llums en ziga-zaga al mig del carrer amb la voluntat que quedin de forma permanent. De la campanya de Nadal, Neus Uró, dels comerciants del carrer de Guimerà, assegura que «davant tanta incertesa no t'atreveixes a dir-ne res. Hem de viure el dia a dia i entomar el que passi».