L'encesa serà per Sant Andreu, a final de novembre

? Els llums de Nadal s'encenen per la Fira de Sant Andreu, el darrer cap de setmana de novembre. L'any passat 27 carrers i places de Manresa, més que mai, van tenir il·luminació nadalenca. S'hi van afegir, per exemple, la Baixada dels Drets un cop es va completar la seva renovació. Enguany també s'estrenen la plaça Infants, amb llums a l'arbre al monument de la Llum i de l'Aigua, i el carrer Infants. El que no hi haurà és la pista de gel, que també acostumava a entrar en funcionament per aquestes dates.