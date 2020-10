Pas endavant per resoldre el conflicte veïnal generat pel bloc ocupat a l'Ignasi Balcells

Al carrer d'Ignasi Balcells, veïnat de la zona que s'ha volgut mantenir en l'anonimat per por explica que fa un any que ha de trucar dia sí dia també a la Policia Local per denunciar sorolls, baralles i aldarulls. Asseguren que estan tips dels problemes generats pels inquilins de l'immoble número 15, que està ocupat. Hi viuen 15 persones, entre les quals vuit joves extutelats. Després d'un any de queixes, l'Ajuntament ha posat ara fil a l'agulla.

Demà es podria saber si els joves accepten o no les alternatives que els oferirà una comissió mixta formada pels Serveis Socials de l'Ajuntament i per la Generalitat a canvi de deixar l'immoble, després de les reunions personalitzades que hi hauran mantingut entre ahir i avui. El bloc de pisos és propietat d'un particular que el vol acabar, atès que actualment no té cèdula d'habitabilitat.

El cas és pràcticament exacte al que es va produir al carrer del Cós a l'estiu. Allà els veïns també estaven farts dels problemes generats per inquilins d'un immoble ocupat, que va acabar desallotjat.

Divendres passat, com ha anat informant aquest diari, l'associació de dones Al Noor va fer pública una carta adreçada a l'alcalde Marc Aloy per demanar-li que els ocupants de la casa no quedessin al carrer. L'Ajuntament els va donar 72 hores per marxar de l'immoble, cosa que ahir no havien fet. El que sí que van fer va ser una concentració al davant a partir de les 8 del matí amb el suport d'Al Noor, membres de Fem Manresa i de l'Espai de Joves Alqua. La seva situació és un exemple més de les llacunes d'un sistema que no té resolt el que succeeix un cop els menors no tutelats arriben a la majoria d'edat, que és el seu cas.

«No tenim res»

L'Ahmed va sortir d'un centre tutelat de Tarragona fa un any i mig i es va instal·lar a Manresa. Ahir explicava que també hi ha joves del centre Estrep de Sant Salvador de Guardiola i d'un de Barcelona. Comentava que quan marxen del centre de menors «no tenim res». Contradeia l'Ajuntament dient que al bloc ocupat «no hi ha cap problema per viure-hi». Amiruo confirmava la valoració del seu company. «Fa dos anys que visc aquí i no he vist ningú caure de l'ascensor com diuen». Quant a les queixes del veïnat, el jove assegurava que «abans hi havia problemes però ara hem parlat tots els xicots i hem dit que ens hem de portar bé si volem continuar vivint aquí i no molestar els veïns, i és el que estem fent».

L'Ajuntament va informar que, superat el termini de 72 hores, una vegada comprovat que l'edifici continua ocupat, «s'activa el procés judicial, en el qual ha de ser un jutge el que dicti l'ordre de desallotjament». Per part seva, la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, va insistir que l'edifici no està en condicions per viure-hi i que per això divendres es va oferir als joves a través de l'associació Al Noor reunir-se amb la comissió mixta per donar-los una alternativa d'habitatge.