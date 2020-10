Renovació de la senyalització de les zones de càrrega i descàrrega

L'Ajuntament va iniciar ahir els treballs d'instal·lació de la nova senyalització informativa de les zones de càrrega i descàrrega públiques. Consisteix en la substitució de l'actual senyalització per nous plafons informatius que indicaran els horaris, el tipus de vehicles autoritzats i l'ús de disc de control horari obligatori, que es distribuirà de forma gratuïta a través de la UBIC i d'associacions de comerciants i d'empresaris. Se'n repartiran 10.000 i serà obligatori a partir de l'1 de desembre.

L'Ajuntament explica el canvi per l'increment del transport de mercaderies per la crisi sanitària i el fet que el funcionament de la dotació de zones de càrrega i descàrrega de Manresa no té el grau d'eficàcia necessari per donar-hi solució perquè sovint s'utilitzen de forma incorrecta i això fa que els vehicles de repartiment s'aturin en llocs no adequats.