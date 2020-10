Alumnes de la Fedac faran un projecte per promoure el Bages

Aquest curs l'escola Fedac Manresa ha posat en marxa un projecte transversal des de 1r d'ESO fins a 2n de batxillerat que estarà centrat en el Bages. Titulat «Projectem el Bages», l'objectiu dels alumnes és redescobrir la comarca i promocionar-la als visitants d'arreu.

La innovació educativa del projecte de projecció del Bages rau en el fet que serà transversal perquè totes les matèries hi estaran involucrades. A més a més, hi intervindran tots els cursos de secundària i els dos de batxillerat. Encara té una segona finalitat educativa que consisteix a establir les bases per tal de continuar treballant per projectes a partir d'aquest.

Es tracta d'una proposta que ha estat íntegrament ideada per fer-se fins i tot en cas de confinament, atès que les escoles Fedac han elaborat un pla educatiu mixt -el pla Tríplex- que combina l'aprenentatge presencial i en línia. El Tríplex té en compte el rol del mestre i de l'alumne, el nivell de personalització de l'aprenentatge i també com serà la docència, entre altres.

Entre les feines i activitats que integren el «Projectem el Bages» hi ha la creació d'una revista digital, l'elaboració i realització de la ruta ignasiana i de rutes geològiques de la comarca i rutes amb BTT. També cal destacar una gimcana matemàtica, recreacions de moments de la guerra civil i l'elaboració d'un magazín televisiu per part dels més grans de l'escola, els alumnes de batxillerat.