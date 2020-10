Creu Roja Manresa demana participar al Sorteig d'Or per seguir cobrint les necessitats bàsiques de 800 famílies

Creu Roja Manresa ha fet una crida a participar en el Sorteig d'Or de l'entitat, que tindrà lloc el 26 de novembre. Explica que amb la compra de deu butlletes "podem cobrir les necessitats bàsiques d'una família afectada per la crisi generada per la covid-19, amb l'entrega d'un kit d'higiene i aliments". "Tenim un gran repte: cobrir les necessitats bàsiques de 800 famílies", remarca l'entitat.

El Sorteig d'Or és fonamental per al desenvolupament de la tasca solidària de Creu Roja. Aquest any, fruit de les conseqüències provocades pel covid, avisen, "encara queda molt per fer. Per això el sorteig és més important que mai".

El desplegament més important

Des de l'inici de la crisi, Creu Roja Manresa ha intensificat la seva activitat treballant activament en l'emergència sanitària i social.. Per això aquest any el sorteig és una gran oportunitat per aconseguir més suport i fer que les coses canviïn", apunta.

Per primera vegada en els seus 40 anys d'història, el Sorteig d'Or ha ajornat la seva cita anual del juliol fins al proper 26 de novembre a causa de la pandèmia. Creu Roja va posar en marxa el Pla Respon, un pla concret d'actuació i resposta integral per atendre les persones més vulnerables afectades per aquesta crisi i que ha representat la major mobilització de recursos, capacitats i persones en la seva història. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració del voluntariat, socis, donants, empreses i institucions. Gràcies a tots ells, Creu Roja pot seguir treballant dia a dia pels que més ho necessiten.

Ara, demanen la col·laboració de la ciutadania, a través de la compra de butlletes del sorteig.