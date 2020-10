L'aforament al cementiri de Manresa estarà limitat i controlat per Tots Sants

L'aforament al cementiri de Manresa a l'entorn de Tots Sants serà limitat. I es controlarà l'accés dins el recinte per evitar aglomeracions en unes jornades que el recinte rep moltes visites, especialment l'1 de novembre, aquest aquest any a més a més cau en diumenge.

Per aquest motiu l'Ajuntament de Manresa ha anunciat una ampliació dels horaris del cementii des d'aquest mateix dijous i fins el 2 de novembre. Estarà obert de les 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda. D'aquesta manera es vol permetre una afluència de gent més ordenada i esgraonada.

Per garantir el distanciament físic i evitar riscos a causa de la covid hi haurà accessos diferenciats. L'entrada serà per la porta principal i la sortida per les dies laterals.

L'aforament serà limitat -segons els paràmetres que marca la normativa anti-Covid- i es controlarà l'accés al recinte. Si se sobrepassa el límit d'aforament, caldrà esperar el torn mantenint les distàncies de seguretat. Hi haurà personal per controlar-ho.

L'ús de la mascareta serà obligatori i caldrà mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres, així com minimitzar el contacte social.

S'han habilitat dispensadors de gel hidroalcohòlic per la neteja i desinfecció de mans. Es podran trobar als accessos i també en diferents punts del cementiri, per tal de poder utilitzar-lo abans i després d'utilitzar escales, contenidors, fer neteges o estar en contacte amb algun element comú del cementiri.

Es podrà netejar i dipositar flors en els nínxols, mantenint les mesures d'higiene i respectant la distància interpersonal entre no convivents. La utilització dels lavabos serà d'una persona en una, excepte aquelles persones que requereixin assistència, que ho podran fer acompanyades. No es podrà menjar ni beure dins el recinte ni en els seus accessos.

Segons l'Ajuntament de Manresa, aquestes mesures volen evitar aglomeracions en un escenari que podria ser propici per la propagació de la covid. Així mateix ha fet una crida perquè la ciutadania no esperi a darrera hora a visitar el cementiri. Recomana, igualment, limitar el temps d'estada al recinte i només utilitzar els bancs i seients quan sigui absolutament imprescindible.