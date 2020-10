Manresa se suma a la campanya de reciclar vidre contra el càncer de mama

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Càncer de Mama que s'ha commemorat aquesta setmana, s'han a la plaça Crist Rei de Manresa dos iglús de color rosa per reciclar vidre.

Formen part de la campanya «Recicla per elles» que porten a terme Ecovidrio i l'Ajuntament de Manresa amb l'objectiu de mobilitzar als ciutadans per reciclar envasos de vidre i contribuir a la prevenció del càncer de mama.

Ecovidrio transformarà els envasos dipositats en aquests contenidors en una donació a la Fundació Sandra Ibarra contra el càncer. Els contenidors s'hi mantindran unes setmanes.

És el cinquè any que es porta a terme la campanya, que en s'ha estès per més de 140 ciutats de tot el territori com Madrid, València, Sevilla, Bilbao, Valladolid, Pamplona, Logroño, Saragossa, Las Palmas de Gran Canaria o Santiago de Compostela, amb la finalitat de sensibilitzar a un major nombre de ciutadans.

Ecovidrio ha instal·lat més de 370 contenidors roses per tot el país. A més, l'entitat ha comptat amb Sandra Ibarra, Presidenta de la Fundació que porta el seu nom, com a ambaixadora del projecte.



Dades del reciclatge de vidre a Manresa

Segons les últimes dades relatives a 2019, els habitants de Manresa varen reciclar un total de 1.377,44 tones d'envasos de vidre, el que suposa que cada habitant va reciclar una mitjana de 18 kg.

Respecte a la taxa de contenidors, Manresa es situa en una mitjana de 335 habitants per contenidor, comptant amb un total de 242 iglús pels residus d'envasos de vidre instal·lats.



Ecovidrio, entitat especialitzada en el reciclatge de vidre

Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre per la gestió del reciclatge de residus d'envasos de vidre a Espanya. Després de l'aprovació de la Llei d'Envasos i Residus d'Envasos l'any 1997 i l'engegada de les seves operacions l'any 1998, Ecovidrio es va convertir en l'entitat gestora d'un model de reciclatge que garanteix un servei complert i al qual tenen accés tots els ciutadans. En termes de finançament, 8.000 companyies envasadores fan possible, amb la seva aportació a través del punt verd, el sistema de reciclatge.

La feina d'Ecovidrio destaca per garantir el reciclatge d'alta qualitat a través del contenidor, potenciar les infraestructures de contenidors i recollida, invertir en plans i recursos destinats a incrementar el reciclatge d'envasos de vidre a l'hostaleria, mobilitzar als ciutadans a través de campanyes de sensibilització i promoure la prevenció i l'eco disseny dels envasos.

El reciclatge d'envasos de vidre, és un element fonamental per contribuir al desenvolupament sostenible, fomentar la transició cap a l'economia circular i lluitar contra el canvi climàtic. A més, el reciclatge d'envasos de vidre és una activitat que recolza el compliment de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament, incideix sobre els objectius; (11) Ciutats i Comunitats sostenibles, (12) Producció i consum responsables i (13) Acció pel clima.



Fundació Sandra Ibarra

La Fundació Sandra Ibarra és una organització sense ànim de lucre amb una trajectòria de dotze anys sumant esforços contra el càncer, una malaltia que ens incumbeix a tots.

Durant aquests anys, la Fundació ha invertit el seu temps a donar impuls a campanyes i finançar projectes d'investigació, sensibilització i prevenció contra el càncer, així com el desenvolupament de la humanització de la sanitat. Concretament amb beques per la investigació, on les donacions realitzades superen els 2 milions d'euros fins a la data.

En els últims anys, la Fundació detecta que, gràcies a aquesta inversió fonamental en investigació, ha augmentat els índexs de supervivència i amb conseqüència d'això, sorgeix un nou pacient al qual cal oferir una atenció sanitària específica inexistent fins al moment: el supervivent de càncer.

És per això, que l'any 2017, amb l'objectiu de fer front a les necessitats assistencials existents durant la malaltia i a les que sorgeixen durant el període de transició on ja no hi ha tumor ni tractament, però apareixen altres seqüeles físiques i necessitats emocionals i socials, neix la primera escola de pacients i supervivents de càncer, l'Escola de Vida de la Fundació Sandra Ibarra. www.fundacionsandraibarra.org.