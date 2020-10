Queixes per la deixadesa que sovinteja al camí dels Corrals

Els botellons que fan al parc de Puigterrà, que han generat queixes per part del veïnat (vegeu l'edició d'aquest dilluns), no són els únics. Ciutadans que passen tot sovint pel camí dels Corrals, que és el que hi ha a sota la Seu, han denunciat la deixadesa d'aquest espai, on és habitual trobar restes dels botellons que hi organitzen.

Les fonts que han fet la denúncia expliquen que abans que tanquessin els bars i restaurants a causa de la covid ja era habitual trobar-hi ampolles i llaunes, però que ara la cosa ja s'ha desmarxat del tot. Es queixen que és un espai per on no passa la Policia Local, la qual cosa fa que els incívics hi campin sense complexos. A banda, fan notar que la brutícia que generen i que hi deixen escampada triga molt temps a desaparèixer per manca d'un servei de neteja més regular.

Dos premis internacionals

El projecte del camí dels Corrals el va signar l'arquitecte manresà Pere Santamaria i fins i tot va guanyar dos premis d'arquitectura: el primer premi en la III Landscape Architectura Exhibition (setembre del 2009, Belgrad) i el primer premi en la 6a edició del Premi internacional Torsanlorenzo (maig del 2009, Roma) en la categoria de disseny de paisatge en la transformació del territori.

Les obres, promogudes per l'Ajuntament de Manresa, es van executar entre el març i el desembre del 2008. El cert, però, és que, des d'un bon començament, la seva localització, molt apartat del centre urbà més transitat, fa que sigui complicat estar-hi al damunt, i s'ha deteriorat molt més ràpidament que altres espais de Manresa a causa de les persones que en fan un mal ús.

A banda de les restes de botellons, també hi ha pintades a la pedra de les parets i a les plaques de ferro envellit que serveixen per separar el camí per on transita la gent de la part sota la bauma.

El camí dels Corrals connecta la plaça de la Reforma amb el car-rer de Sant Marc i ofereix una vista espectacular del vessant sud del municipi. Posteriorment al tram principal, se'n va adequar un altre que va a sortir més avall d'on hi ha l'entrada i la sortida de vehicles del pàrquing de la Reforma.