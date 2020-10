Represa a l'espai del carrer de la Caritat del programa per reforçar la memòria

La Fundació Catalunya La Pedrera ha reactivat el programa de Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut (REMS) que es porta a terme presencialment a l'espai social que té a Manresa.

REMS va néixer el 2013 com a iniciativa de la fundació per atendre una necessitat coberta de forma parcial fins al moment: l'atenció a les persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat derivat de malalties neurodegeneratives o del procés d'envelliment.

La Fundació Catalunya La Pedrera ha reobert l'espai ubicat al carrer Caritat 14 amb totes les mesures de seguretat necessàries. A més, s'han adaptat les activitats per poder-les fer amb la màxima tranquil·litat. És obligatori portar posada la mascareta en tot moment, a l'accés es pren la temperatura corporal amb un termòmetre digital i es facilita gel hidroalcohòlic durant tota l'estada.

Com a novetat, a més a més de les activitats presencials, tots els participants tenen accés a un espai virtual que conté dinàmiques per fer des de casa i seguir rutines, realitzades per l'equip de professionals de la fundació.