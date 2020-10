Desenes de persones es concentren a Manresa per intentar aturar un desnonament

Desenes de persones convocades per la PAHC Bages es concentren aquest dijous al matí a Manresa per intentar aturar un desnonament que està previst per a dos quarts de 10 del matí, al número 39 del carrer Roger de Flor. Hores abans de l'hora fixada per al desallotjament, però, diversos vehicles dels Mossos d'Esquadra ja s'han presentat al lloc i han desplegat un ampli dispositiu policial amb almenys sis furgonetes que tallen el carrer a banda i banda.



Activistes de la plataforma, alguns dels quals han dormit al portal del mateix edifici davant la possibilitat que les forces policials es personessin al lloc del desnonament a primera hora del matí, han tallat al trànsit la carretera del Pont de Vilomara. Una cinquantena de persones han ocupat la via a la cruïlla amb el carrer Roger de Flor per protestar contra l'acció policial. Alguns dels manifestants s'han encarat als agents quan una patrulla de la Policia Local de Manresa ha intentat passar-hi entremig.



Segons informació de la PAHC, és el quart intent de desnonament d'una família d'origen magrebí que viu en un pis d'aquest bloc, propietat de la Sareb, «un banc que acumula milers d'habitatges buits i que va ser rescatat amb diners públics», denuncien des de la plataforma.





Avui fa just una setmana que els Mossos van desplegar tambéamb almenys tres furgonetes dels ARRO i un cotxe patrulla, pel desnonament d'una família en un habitatge situat al número 90 del carrer Viladordis de Manresa , també al barri de la Sagrada Família.