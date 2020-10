Instal·len dos iglús roses a Crist Rei per sensibilitzar contra el càncer de mama

Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre que gestiona el reciclatge d'envasos de vidre a Espanya, ha posat en marxa, per cinquè any consecutiu, la campanya Recicla vidre per elles, que suma el reciclatge d'envasos de vidre amb una causa solidària: la prevenció del càncer de mama.

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Càncer de Mama, s'ha instal·lat a la plaça de Crist Rei dos iglús roses que s'hi mantindran durant unes setmanes. Ecovidrio transformarà els envasos de vidre dipositats als contenidors en una donació a la Fundació Sandra Ibarra de Solidaritat enfront del càncer. En aquesta ocasió, Ecovidrio ha repartit 370 contenidors per 140 ciutats.