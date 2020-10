Josep Fornells Uró és el nou president del Partit Demòcrata a Manresa

| Arxiu particular

Nou equip del Partit Demòcrata a Manresa | Arxiu particular

Josep Fornells Uró és el nou president local del Partit Demòcrata a Manresa, després de rebre el 100% de vots afirmatius dels lectors en l'assemblea d'associats del partit que va tenir lloc el passat 19 i 21 d'octubre.

La primera part de l'assemblea es va celebrar de manera telemàtica el dilluns 19 d'octubre i les votacions es van fer de manera presencial a la seu del partit de Manresa els dos dies següents.

Amb la presència de l'exalcalde i cap de llista de Junts per Manresa, Valentí Junyent, i la resta de regidors del partit al municipi, va introduir la presidenta comarcal, Ivet Castaño que va donar pas al candidat a presidir el nou equip. Fornells va començar el seu discurs fent un agraïment a la tasca duta a terme per l'anterior president local, Josep M. Fius. L'expresident ha passat a formar part recentment de l'executiva local de l'ANC a Manresa, i per la impossibilitat de formar part de l'Assemblea i d'un partit, ha deixat la militància política.

Finalment, Fornells va fer una presentació de les persones integrants de la llista. La resta de membres que l'acompanyen són: Arturo Argelaguer Martínez, Said Ghoulabzouri Madkouri, Magda Mercè Siñol, Carles Pons Viñeglas, Pep Puig Ros, Josep M. Sala Rovira, Alba Vall Vargas i Alba Font Torra. Van concloure l'assemblea les intervencions d'Àngels Chacón, exconsellera d'Empresa i Coneixement a la Generalitat de Catalunya i David Bonvehí, president del Partit Demòcrata, que va agrair a Fornells i a la resta de candidats el pas de presentar-se i "bastir el projecte de partit" a la seva ciutat.

Josep Fornells, manresà de 28 anys, és graduat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb especialitzacions de Psicologia Social i de les Organitzacions. A més a més, ha realitzat el postgrau de Direcció de Recursos Humans a la UManresa, el de Formació de Capital Humà a la Universitat Pompeu Fabra així com, el de Desenvolupament de Talent a la Universitat de Barcelona.