L'activitat social als equipaments municipals de Manresa es manté

Els centres culturals i socials que depenen de l'Ajuntament mantenen les activitats permeses per les autoritats com les educatives o destinades a persones vulnerables. Recentment el Govern va dictaminar el tancament de tots els centres cívics a causa de la pandèmia.

A Manresa el centre cívic Selves i Carner i el Casal de les Escodines depenen de la regidoria de Cultura. En aquest cas mantenen només aquelles activitats permeses, com les socioeducatives, les destinades a col·lectius vulnerables o les que tenen una finalitat terapèutica. La resta, les que no entren en aquests supòsits, s'han deixat de fer. Tot i això l'Ajuntament fa notar que tampoc no s'havia recuperat el ritme de l'activitat d'abans de la pandèmia.

A l'Espai Joan Amades, que en un primer moment es va concebre com un centre cívic, hi ha l'Oficina Jove del Bages. Des del maig continua oferint els seus serveis d'assessorament, informació i consulta, i programes per a joves. Ho fa amb grups bombolla.

Igual que la ludoteca Ludugurs, que és un servei socioeducatiu i també de lleure infantil.

Per altra part, el casal de joves La Kampana també és obert cada tarda i es fan les activitats habituals però amb grups reduïts i amb les mesures de neteja i ventilació que dictaminen les normes de seguretat sanitària a causa de la pandèmia.