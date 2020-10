Manresa habilita cinc punts fora dels CAP per vacunar-se contra la grip

El Departament de Salut ha habilitat a Manresa 5 espais alternatius als centres d'atenció primària (CAP) per fer vacunacions contra la grip. La mesura és excepcional per la crisi de la covid-19 i s'ha pres per evitar aglomeracions als centres sanitaris.

L'Ajuntament de Manresa ha cedit el pavelló del Pujolet i l'Espai Jove Joan Amades, a través de la Regidoria de Ciutat Saludable i amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut i d'Esports. També es faran vacunacions a les associacions de veïns de Valldaura i del Xup i als locals enfront del Centre de Dia de Sant Andreu (veure desglossat a sota). Els equips d'atenció primària dels CAP seran els que vacunaran, seguint totes les normes de seguretat respecte el coronavirus.

La campanya de vacunció va començar aquest dimarts 15 d'octubre i s'allargarà fins al 22 de desembre. Per vacunar-se, és imprescindible tenir cita prèvia. Es pot sol·licitar al 93 326 89 01 (Sanitat Respon), directament al CAP (de 8 a 20 h) o a través de l'aplicació La Meva Salut.

Els grups de risc a qui es recomana vacunar-se de la grip són les persones amb malalties cròniques (diabetis, malalties del fetge, del ronyó, respiratòries, cardiovasculars, immunològiques) o obesitat mòrbida, i les persones de 60 anys o més.

Enguany, la campanya de vacunació de la grip té una major importància per l'actual situació de pandèmia de la covid-19 i per la incertesa al voltant del comportament que el coronavirus pugi presentar.

Per aquest motiu, es posa especial èmfasi en augmentar les cobertures de vacunació contra la grip, especialment en el personal sanitari i sociosanitari, gent gran i persones de qualsevol edat amb condicions de risc. L'objectiu és protegir les persones més vulnerables de la grip, disminuint al màxim que sigui possible la incidència d'aquesta malaltia en aquests grups diana, que en gran part coincideixen amb els de la covid-19, contribuint, així, a la reducció de l'impacte sobre la pressió assistencial.



Espais alternatius als CAP

-Pavelló Municipal Pujolet, per als usuaris del CAP Bages, en horaris de matí.

-Espai jove Joan Amades, per als usuaris del CAP Sagrada Família, en horari de tardes.

-Als dos locals davant el Centre de Dia de Sant Andreu Salut, per als usuaris del CAP Barri Antic, en horari de matí i tarda.

-Local de l'Associació de Veïns de Valldaura, per als usuaris del CAP Barri Antic, en horari de matí i tarda.

-Local de l'Associació de Veïns del Barri XUP, per als usuaris del CAP Barri Antic, en horari de matí.



D'altra banda, per als usuaris del CAP de les Bases, la vacunació es farà al mateix centre assistencial, en horaris de matí i tarda.