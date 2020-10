El risc de rebrot s'accelera a les comarques centrals i Manresa supera els 600 punts

Els indicadors de la pandèmia estan creixent a tot Catalunya a un ritme molt ràpid i les comarques de l'àmbit de Regió7 no s'escapen d'aquesta realitat. Segons el departament de Salut, en set dies –de l'11 al 17 d'octubre– es van detectar a la Catalunya Central 719 nous positius per covid-19, un 50 per cent més que en els set dies anteriors, i això ha disparat el risc de rebrot a totes les nostres comarques. A Manresa, ahir, dimecres, aquest indicador va arribar als 600,88 punts, una xifra molt propera als 640 que es van assolir el 23 de març passat, en el pic més alt de la primera onada. Per comarques, la Cerdanya (700,57) i el Solsonès (695,47) també es troben ara per ara amb dades molt per sobre de la mitjana de tot Catalunya, que és de 541,45.

La Generalitat actualitza diàriament el risc de rebrot a Dadescovid.cat, tot i que sempre amb un decalatge de quatre dies. És a dir, la xifra vigent ahir era, en realitat, la del 17 d'octubre i estava calculada a partir dels nous contagis detectats entre els dies 11 i 17. Dels 719 nous infectats de les nostres comarques en aquest període, 326 eren del Bages (4 de cada 10) i, d'aquests, 178 de Manresa. Fa tan sols tretze dies, el risc de rebrot a la ciutat era d'111,87 –molt proper al límit dels 100 punts que marca l'entrada a la zona de risc alt– i des d'aleshores l'indicador ha mantingut una clara tendència a l'alça. En els set dies analitzats, a Manresa es van practicar 1.751 PCR, de les quals el 10,56 per cent va donar positiu. Són 300 testos més que els practicats entre el 4 i el 10 d'octubre, quan a la ciutat es van diagnosticar 129 casos nous (49 menys). Quant a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), va empitjorar dues dècimes en 24 hores, i ahir era d'1,57 (cada 10 pacients contagien el virus a 16 persones més).



El Bages, a tocar dels 500 punts

Igual que en el cas de Manresa, l'ascens del risc de rebrot al Bages també es va allargar un dia més i ahir ja n'eren catorze de consecutius pujant. La comarca tenia els 500 punts a tocar (482) i un Rt d'1,63. De l'11 al 17 d'octubre es van reportar 326 casos nous, 120 més que entre el 4 i el 10 d'octubre. En total, es van realitzar 3.565 proves PCR i el 9,54 van ser positives. Per municipis, entre les pitjors dades destaquen les de Navàs (920,07), Castellgalí (860,82), Santpedor (758,74), Sant Fruitós (746,52), Navarcles (510,61) i Sant Salvador de Guardiola (504,28).



El Solsonès marca nou rècord

En comarques menys poblades com el Solsonès i la Cerdanya, les oscil·lacions dels indicadors són més brusques i es poden disparar amb facilitat. Tot i així, el 695,47 del Solsonès confirma la situació complicada que es viu a la comarca, amb, per exemple, els 109 alumnes de quart d'ESO de l'institut de Solsona confinats. Es tracta de la pitjor dada registrada fins ara per aquest territori, on la velocitat de transmissió és de 2,41. La Cerdanya, per la seva banda, que havia arribat a estar als 2.200 punts (18 de setembre), veu com la situació es torna a complicar: la comarca va assolir ahir els 700,57 punts, però la capital, Puigcerdà, tenia una dada més crua: 971,71.

Al Berguedà, on de l'11 al 17 d'octubre s'hi van detectar 56 casos, quatre menys que en els set dies anteriors, la taxa era ahir de 353,56, amb un repunt de 80 punts en 24 hores, i l'Rt va empitjorar lleugerament (1,28). Al Moianès, el risc de rebrot també va créixer 100 punts en un dia (fins als 369,90), mentre que a l'Anoia (369,24) i a l'Alt Urgell (451,60), l'indicador es va relaxar.