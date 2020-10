Sita Salido: «El gestor de confiança assessora en tarifes i productes energètics»

La immobiliària Inllobsa, a Manresa, administra finques i gestiona habitatges. Disposa de l'assessorament energètic d'Endesa per facilitar als seus clients canvis de nom de comptadors de la llum o revisar factures del gas perquè s'ajustin a cada necessitat. L'assessorament el rep del Punt de Servei S. Gol.

Disposen de l'assessorament d'Endesa adreçat a autònoms i pimes. Què suposa per a Inllobsa?

Ens ajuda a informar els nostres clients i a donar-los facilitats per gestionar temes relacionats amb la llum i el gas. I sempre amb un tracte personalitzat i adequat a les necessitats específiques.

Quan es van acollir a aquest servei? Per què?

Fa tres anys que treballem de manera estreta amb el Punt de Servei S. Gol i ens hi vam acollir per la seva confiança, rapidesa i seguretat.

Què els suposa tenir S. Gol al seu costat?

A nosaltres, com a immobiliària, ens facilita molt les coses, i per als llogaters dels pisos que gestionem és un valor afegit perquè, si tenen qualsevol incidència relacionada amb les factures d'Endesa, no cal que es posin en contacte directament amb la companyia sinó que ho solucionen a través nostre i guiats per S. Gol ho poden resoldre. L'assessor analitza cada cas particular i fa estudis personalitzats per proporcionar als clients la millor alternativa.

Quins objectius pretenen aconseguir?

La millora per als nostres clients.

Quins beneficis poden obtenir els clients gràcies al Punt de Servei de Manresa?

El gestor de confiança ofereix assessorament en termes de potència contractada, tarifes i productes energètics amb l'objectiu d'aconseguir una optimització del servei i un estalvi de despeses. S. Gol també posa a l'abast dels nostres clients

un servei de manteniment energètic, per resoldre incidències relacionades amb l'electricitat. És un servei que amb el gas està molt estès i amb l'electricitat també és interessant, per això ho suggerim.

Estem en plena crisi de la covid, el seu sector segur que també se n'ha ressentit, però d'alguna manera els ha ajudat tenir el Punt de Servei S. Gol?

Durant els mesos de confinament ens van atendre en tot moment de manera telemàtica, i això ens va permetre no haver de deixar de prestar mai el servei als nostres clients.

Recomanaria a altres pimes o autònoms acollir-se al servei d'assessorament energètic d'Endesa?

Per descomptat. En el nostre cas, el Punt de Servei S. Gol està capacitat per orientar totes les pimes i autònoms de la zona i adequar les tarifes i consells d'estalvi de manera personalitzada.

Mesures perquè les empreses ajustin despeses