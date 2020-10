Activitat frenètica malgrat que les sales d'espera estiguin buides

Una de les sales d'espera del CAP Sagrada Família de Manresa on només hi ha una persona davant les consultes

Una de les sales d'espera del CAP Sagrada Família de Manresa on només hi ha una persona davant les consultes j.m.g

Aparentment no hi ha una activitat frenètica al centre de salut de primària de la Sagrada Família de Manresa el dia que Regió7 acompanya un metge durant part del matí. Però només són això, aparences. A fora hi ha cua de gent que s'incrementa a mesura que avança el matí. Com que s'ha de respectar la distància social, pot arribar a ser llarga.

O volen fer una consulta o volen demanar hora al metge, o volen canviar la que els han donat per telèfon, o bé van a recollir el recipient per fer una anàlisi. Les casuístiques són múltiples. També hi ha qui hi treu el cap perquè ha de renovar la baixa o, senzillament, perquè no li contesten al telèfon, cosa habitual perquè les línies, als CAP, estan col·lapsades. O encara més senzill, van al CAP perquè sempre ho han fet així. Abans de la covid i ara també.

Just en entrar al vestíbul els atenen. En funció de la seva demanda els deriven a un lloc o a un altre. Generalment tots se'n tornen amb el seu cas solucionat i amb la consigna que a partir d'ara han de trucar per telèfon primer.

Un grup d'infermeres i infermers surt amb les eines de treball al damunt a fer domicilis, el taulell d'atenció als ciutadans és un no parar, però amb distància i amb mampares, personal amb bata blanca va amunt i avall. I, mentrestant, les sales d'espera, abans sempre plenes de gent amb cara de molta o poca paciència, depèn, ara estan buides. Perquè hi ha menys visites presencials i perquè les que es programen es fan amb més cura perquè no hi hagi aglomeracions. Les típiques d'abans.

Els telèfons bullen

Amb tot això els telèfons del CAP Sagrada Família, com els de tots els centres d'atenció primària, no paren de sonar. Salut afirma que ha ampliat línies i que fins i tot ha proporcionat mòbils a professionals perquè no ocupin les telefòniques convencionals. Però això no es fa d'un dia per l'altre, insisteixen. I ha resultat que continua sent insuficient.

El col·lapse no el pateixen tan sols els pacients, sinó també els professionals dels CAP, com va poder comprovar aquest diari durant l'estada a la consulta de Carles Pardo. En poques ocasions va tenir línia a la primera. Marcava el telèfon i comunicava. I no era pas que l'altre estigués ocupat. I això suposa una pèrdua de temps.

També hi ha casos de persones «que venen de forma presencial i fan cua. Però es troben amb la dificultat que no els visitem perquè primer fem la consulta telefònica. Quan hi he parlat he considerat que els havia de visitar presencialment i han hagut de tornar una altra vegada».

A Manresa i arreu de Catalunya els serveis d'atenció primària es van haver de reorganitzar a causa de la pandèmia. Per atendre la població i també perquè en un primer moment hi va haver molts contagis de professionals sanitaris i es van haver de reconcentrar. A la capital del Bages tots els centres d'atenció primària van tancar i es van dedicar a altres tasques, com el servei a residències o col·lectius, i l'atenció a la població es va concentrar al CAP Bages.