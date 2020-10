Els equips d'atenció a domicili fan visites a fora i també atenció telefònica

Un dels equips d'atenció a domicili es prepara per sortir

A les 11 del matí d'un dia qualsevol el servei d'infermeria del CAP Sagrada Família ja pot haver acumulat més de 100 trucades a pacients i usuaris. Són les que realitzen per fer seguiment, sobretot, de malalts crònics, però també per atendre demandes que no necessàriament han de passar pel metge.

Al CAP hi ha dos equips d'atenció a domicili. Mentre no són fora per atendre una urgència o una demanda concreta, també fan les esmentades trucades.

Un dels equips es dedica a atendre, exclusivament, malalts crònics de l'àrea que cobreix el CAP i que no es poden desplaçar al centre. Bàsicament per fer controls. L'altre equip atén urgències. Si és un possible cas de covid es protegeixen amb tot l'equip EPI. En cas contrari prenen igualment precaucions. En el cas de la imatge anaven a fer un control a una persona que havia caigut.

El CAP Sagrada Família de Manresa presta atenció a una població de gairebé 23.000 persones.