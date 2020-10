El govern de Manresa proposarà canviar el nom del carrer Alfons XII

El govern de Manresa proposarà a la Comissió del Nomenclàtor, que és previst que es reuneixi el pròxim 11 de novembre, canviar el nom del carrer Alfons XII.

Els darrers anys la comissió ha realitzat un treball basat en la revisió de noms de carrers que es considera que actualment no representen els valors que identifiquen la ciutat de Manresa, segons ha comunicat en una nota l'Ajuntament de Manresa.

Alfons XII va ser rei d'Espanya, de la dinastia dels Borbons, entre 1875 i 1885.

La proposta també comença a donar compliment a la proposició aprovada al ple d'aquest setembre —amb els vots a favor d'ERC, JxC i Fem Manresa— que denunciava la sortida de l'Estat espanyol del Rei Joan Carles I i instava a l'Ajuntament a canviar els noms de carrers que hi ha a la ciutat en homenatge a qualsevol membre de la família reial, com és el cas de l'Alfons XII.

També va acordar estudiar quins reconeixements personals, títols honorífics o medalles d'or ha atorgat la ciutat a qualsevol membre de la família reial, per tal de corregir-ho. De fet en un plenari del 2018 es va declarar el rei Felip VI persona "non grata".



El debat del canvi de nom del carrer Alfons XII ja va arrencar el 2016 arran d'una proposició del grup municipal de la CUP, que va acabar motivant precisament la creació de la Comissió del Nomenclàtor, per tal de consensuar canvis de noms de carrers, així com de validar i escollir les propostes per als nous que s'obren a la ciutat.

La Comissió del Nomenclàtor està integrada per tots els grups municipals i per personal tècnic especialitzat de l'Ajuntament en Patrimoni, Protocol i Participació Ciutadana, i compta amb l'assessorament d'experts historiadors.

El carrer Alfons XII uneix la plaça de la Reforma amb la Plana de l'Om. Va ser projectat als anys seixanta del segle XIX, però no es va inaugurar fins al 1970. És un nexe d'enllaç entre el centre de la ciutat i l'estació de ferrocarrils de la Renfe.