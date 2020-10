L'Ajuntament de Manresa engega una campanya per promoure el llenguatge inclusiu i no sexista

L'Ajuntament de Manresa, a través de la Regidoria de Feminismes i LGTBI, ha posat en marxa una campanya de sensibilització per promoure un millor ús del llenguatge, per tal que aquest esdevingui més inclusiu i lliure d'estereotips sexistes. Sota el lema "Per un llenguatge no sexista, les coses pel seu nom", s'ha elaborat una guia pràctica que facilita diferents formes gramaticals que inclouen i visibilitzen les dones. També s'ha elaborat material publicitari que serà visible a la ciutat i s'han preparat dues formacions gratuïtes per entendre, conèixer i aprendre com fer un ús no sexista del llenguatge.

La campanya es fonamenta en dues vessants. Per una banda, s'ha editat una guia pràctica (que podeu trobar en aquest enllaç) que facilita a la ciutadania les diferents formes gramaticals no sexistes i s'han editat anuncis publicitaris —en els quals les protagonistes són dones i nenes de Manresa— que ja es poden veure en diferents mupis de la ciutat i que en els propers dies també es difondran per mitjans de comunicació i xarxes socials. La campanya té com a lema "Per un llenguatge no sexista, les coses pel seu nom", i proposa diferents frases que incorporen un llenguatge inclusiu no discriminatori envers les dones. Per exemple, que dir "veïnat" és més inclusiu que dir "els veïns", o que dir "l'equip docent" no exclou les dones, com si que ho fa si es diu "els professors".

D'altra banda, s'han preparat dues formacions gratuïtes, una dirigida als i les professionals municipals i l'altra dirigida a la població en general, per entendre, conèixer i aprendre com fer un ús no sexista del llenguatge.

La formació destinada a la ciutadania es portarà a terme en format on-line. Les persones interessades s'han d'inscriure a través del correu siad@ajmanresa.cat o del telèfon 938752310. Es portarà a terme durant tres dimecres consecutius (25 de novembre, 2 i 9 de desembre), de 18.30 a 20 h, a través d'una plataforma virtual.

La campanya dona resposta a l'obligació legal i moral de les administracions públiques i a la implementació dels plans d'igualtat, en el cas de Manresa del Pla d'Igualtat 2017-2020 de l'Ajuntament de Manresa, en referència a l'acció de "garantir que la documentació que s'emet des de l'Ajuntament i els mitjans de comunicació municipals promogui la igualtat de gènere i la cura del llenguatge no sexista ni discriminatori, així com el trencament dels rols de gènere que hi apareguin representats".

La nova campanya (tota la informació està recopilada també en aquest web) complementa les formacions específiques en aquesta matèria que s'han realitzat anualment des del 2017 dirigides a les persones professionals de l'ens.