Manresa s'apropa als 700 punts de risc de rebrot i el Bages supera els 500

El risc de rebrot va pujar gairebé 90 punts en 24 hores a Manresa i l'indicador de la ciutat es va situar ahir, dijous, a tocar dels 700 punts, amb 687,05, la xifra més alta assolida fins ara en tota l'epidèmia. Queden enrere així els 640 punts que van suposar el pic més alt de la primera onada, el 23 de març. Al Bages, la taxa també va continuar augmentant, ahir per quinzè dia consecutiu, i va arribar als 527,23 punts, 45 més que dimecres. Tant la capital com el conjunt de la comarca tenien unes dades per sobre de la mitjana de Catalunya (566,92 punts), igual que la Cerdanya (761,84) i el Solsonès (695,47). En canvi, el Moianès (515,50), el Berguedà (400,82) i l'Alt Urgell (426,49) es trobaven per sota –tot i que amb dades negatives– i l'Anoia (342,76) va encadenar el tercer dia seguit de millora. Tot això en la jornada en què Salut va anunciar 4.000 contagis més i 3 morts per covid-19 a tot el territori català.

El risc vigent ahir era, en realitat, el corresponent al 18 d'octubre, ja que la Generalitat publica les dades amb un decalatge de quatre dies, i estava basat en els nous contagis detectats a cada ter-ritori o ciutat entre el 12 i el 18 d'octubre. En aquest període, a Manresa es van diagnosticar 184 infectats més, 55 més que en els set dies anteriors i es van practicar 1.696 proves PCR i test d'antígens, dels quals gairebé 11 de cada 100 van donar positiu. Quant a la velocitat de transmissió del virus (Rt) era ahir d'1,75 (22 dècimes més), és a dir, que cada 10 malalts de covid de la ciutat n'estan infectant gairebé 18 més.

Altres municipis de la comarca amb un risc de rebrot disparat eren Navàs (1.027,48), Santpedor (982,91), Artés (828,05), Marganell (751,88), Castellgalí (723,09), Sant Fruitós de Bages (643,91), Sant Salvador de Guardiola (573,36), Balsareny (490,36), Navarcles (476,04), Sant Vicenç de Castellet (395,48), Súria (356,71), Cardona (351,42) i Sant Joan de Vilatorrada (344,06), segons va detallar el departament de Salut al web Dadescovid.cat. De fet, 17 dels 30 pobles del Bages es trobaven ahir per sobre dels 100 punts que marquen l'inici de la franja de risc de rebrot alt. Entre el 12 i el 18 d'octubre, a la comarca es van realitzar 3.428 proves PCR, el 9,76% va donar positiu, i es van registrar 332 nous malalts de covid-19, 118 més que entre el 5 i l'11 d'octubre.

La Cerdanya és una altra comarca on la situació ha empitjorat de forma exponencial en cinc dies. El risc de rebrot era aquest dijous de 761,84, per la detecció de 37 nous positius entre el 12 i el 18 d'octubre. D'aquests, 24 corresponen a la ciutat de Puigcerdà, on l'indicador s'ha disparat fins als 1.126,97 punts. Més municipis de l'àmbit de Regió7 que ahir tenien una taxa disparada eren Sant Julià de Cerdanyola (1.682,19), Martorell (1.228,46), Avià (1.205,21), Puig-reig (909,71), l'Espunyola (816,33) i Navès (708,38).



L'11% de les PCR dona positiu

Segons les dades de la Generalitat, la pandèmia ja ha afectat 214.425 persones a tot Catalunya, (d'aquestes, 187.142 casos han estat confirmats mitjançant prova PCR o test d'antígens). El 10,88 % de les proves que es fan actualment dona positiu i la velocitat de transmissió a tot el territori català se situa ara en l'1,4. Ahir hi havia 184 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 1.626 persones, 282 de les quals a l'UCI.