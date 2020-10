Manresa vacuna de la grip en cinc espais alternatius als CAP per evitar aglomeracions

El departament de Salut ha habilitat a Manresa cinc espais alternatius als centres d'atenció primària (CAP) per millorar els circuits de vacunació de la grip.

Es tracta del pavelló municipal Pujolet, per als usuaris del CAP Bages (horaris de matí); l'Espai Jove Joan Amades, per als usuaris del CAP Sagrada Família (tarda); els dos locals enfront del Centre de Dia de Sant Andreu Salut, per als usuaris del CAP Barri Antic (matí i tarda); el local de l'Associació de Veïns de Valldaura, per als usuaris del CAP Barri Antic (matí i tarda), i el local de l'Associació de Veïns del Xup, per als usuaris del CAP Barri Antic (matí). En el cas dels usuaris del CAP de les Bases, la vacunació es fa al mateix centre assistencial (matí i tarda).

La mesura és excepcional per la crisi de la covid-19 i s'ha pres per evitar aglomeracions en aquests centres. La campanya va arrencar el 15 d'octubre i s'allargarà fins al 22 de desembre. Per vacunar-se, és imprescindible tenir cita prèvia. Es pot sol·licitar al 93 326 89 01 (Sanitat Respon), directament al CAP (de 8 a 20 h) o a través de l'aplicació La Meva Salut. Els grups de risc a qui es recomana vacunar-se de la grip són les persones amb malalties cròniques o obesitat mòrbida, i les persones de 60 anys o més.