Mor l'infermer d'Igualada que havia estat 172 dies a l'UCI

Àngel Mateos, el treballador de l'Hospital d'Igualada que va estar 172 dies ingressat a l'UCI per la covid-19, va morir dimecres, segons ha informat el Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) a les xarxes socials. El seu cas va ser conegut arreu perquè era la persona supervivent que més dies havia estat a l'UCI d'un hospital pels efectes del coronavirus. Àngel Mateos feia 20 anys que era auxiliar d'infermeria i era molt apreciat entre els seus companys. El centre ha donat el condol a la família i en el missatge públic ha indicat que el recordaran «com un lluitador». «Ens has deixat un gran buit i sempre et recordarem», afegia.

Es va infectar a Igualada a l'inici de la pandèmia i va ser tractat en aquest centre. Va ingressar el 16 de març amb una insuficiència respiratòria greu. Va patir múltiples complicacions, entre les quals coagulopaties, insuficiència renal, i sèpsia per sobreinfecció respiratòria i abdominal. I va poder abandonar l'UCI el 3 de setembre passat.

Sortir de l'UCI, però, era només un pas més en el procés de recuperació que es preveia llarg. Tenia seqüeles severes i va ser traslladat a l'hospital de nerorehabilitació Institut Guttmann, a Badalona.

Era el pacient que més temps havia estat ingressat per coronavirus en una unitat de cures intensives de tot l'Estat. Aquesta mateixa setmana es coneixia el cas del Manuel, que va ser donat d'alta a Mallorca després d'estar 159 dies ingressat a l'UCI, el rècord en aquell moment.

En el moment en què Àngel Mateos va sortir de l'UCI, el metge Santi Abreu, cap del servei d'Anestesiologia i Medicina Intensiva de l'Hospital d'Igualada, explicava que «és un dels nostres, no sols és un treballador del centre, sinó que és auxiliar de l'UCI des de fa més de 20 anys». I el definia com una persona que era «protector amb els seus, treballador, sempre amb bon humor, aficionat a les sèries, a la bona taula i sobretot a la seva família». En aquells moments, en què després de molts dies d'angoixa s'obria una porta d'esperança, se'l veia com un home que havia superat problemes molt importants durant el seu ingrés a l'UCI.