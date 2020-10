Salut va intervenir la residència de Bellver per «deficiències greus»

Les mateixes fonts de Salut argumentaven ahir que la intervenció de la residència de Bellver es va produir arran d'una inspecció de Salut Pública el dia 14 d'octubre, dimecres de la setmana passada. En aquesta inspecció és on van trobar els problemes, i no en la de dilluns passat, que ja va tenir un informe favorable. L'alcalde va explicar aquest segon informe, però no va parlar de l'anterior, que era el que havia provocat la intervenció de Salut.

En aquesta visita del dia 14 d'octubre, relata el departament, «es va detectar deficiències greus en relació amb la sectorització, utilització d'EPIS i circuits», per la qual cosa els responsables de l'equipament i els delegats del departament van valorar in situ la situació. Salut assegura que «la situació va ser valorada amb la direcció del centre i amb el president de l'entitat gestora, Fundació Pública de Serveis Sant Roc, i es va acabar decidint la intervenció».

En els darrers dies, una infermera de la Fundació Hospital de Puigcredà és la responsable de la residència i la persona que Salut confia que establirà els criteris per poder tenir un funcionament cor-recte i ajustament a la normativa covid a la residència. De moment hi és per un període que s'entén temporal, però que ara no té el límit fixat».