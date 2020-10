Esparreguera amplia horaris al cementiri per poder avançar la visita als difunts

Esparreguera obre el cementiri més hores i dies per poder preservar les mesures imposades a l'interior de la instal·lació a causa de la pandèmia. L'objectiu de la mesura és que la ciutadania faci les visites als difunts de forma esglaonada, entre el proper dilluns, 26 d'octubre, i el dia 2 de novembre, amb l'objectiu que siguin el màxim d'espaiades possible i no es produeixin concentracions. També s'ha reforçat la neteja i desinfecció dels espais, segons han explicat fonts municipals, i s'han delimitat els recorreguts per donar compliment a les recomanacions de les autoritats sanitàries. S'han ampliat els horaris d'obertura i tancament de la instal·lació. El cementiri estarà obert de dilluns 26 a divendres 30 d'octubre de 10 del matí a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda; dissabte 31 d'octubre, l'horari serà de 10 del matí a 6 de la tarda; el diumenge 1 de novembre, dia de Tots Sants, s'obrirà de 8 del matí a 6 de la tarda; i el dilluns 2 de novembre, dia dels Difunts, es podrà visitar de 10 del matí a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda.

Per poder controlar la capacitat, s'establirà un accés d'entrada i un altre de sortida del recinte degudament senyalitzats i hi haurà subministrament de gel hidroalcohòlic a l'entrada. A més, Exfun ha contractat personal de seguretat per als dies 31 d'octubre i 1 de novembre, quan es preveu que hi hagi un major nombre de visitants, amb la finalitat de controlar l'accés i la capacitat del recinte. També es recorda a la ciutadania que cal complir les mesures d'higiene.