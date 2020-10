El Govern demana que la gent no surti de casa

El Govern català va demanar ahir als catalans que es quedin a casa durant aquest cap de setmana encara que no sigui obligatori per frenar els contagis per covid-19. «Limitem la vida social: és la millor manera de protegir-nos i de protegir la gent a la qual estimem. Hem de reforçar la nostra responsabilitat social i la nostra actitud cívica», va dir el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès.

Va ser en la roda de premsa que va oferir ahir a la nit al costat de la portaveu del Govern català, Meritxell Budó, per anunciar que la Generalitat sol·licitarà a l'Estat l'aplicació d'un «estat d'alarma descentralitzat» per a Catalunya.

Aragonès va defensar que cal «frenar i abaixar el ritme», i evitar reunions socials i desplaçaments que no siguin imprescindibles.

En la seva intervenció, Budó va insistir que la ciutadania ha d'acompanyar les mesures que adopti el Govern «des de la corresponsabilitat».