L'Hospital de la Seu d'Urgell tanca quiròfans per un brot

L'Hospital de la Seu d'Urgell ha registrat un brot de coronavirus, segons han explicat els seus responsables mèdics. Ahir hi havia una vintena de persones afectades. El mateix centre també té un cas a l'espai sociosanitari. Al seminari, on també hi ha residència sociosanitària, no hi ha cap positiu. La direcció del centre ha decidit anul·lar les cirurgies programades i les consultes externes durant els pròxims deu dies. Pel que fa a l'aturada de l'activitat programada, no afectarà els tractaments de quimioteràpia, ni els d'obstetrícia, ni les urgències.

El brot ha sorgit a la planta d'hospitalització, en la qual ja hi ha els llits previstos amb motiu de la pandèmia. De les vint persones contagiades, la meitat són pacients, dels quals sis han quedat ingressats i els altres quatre confinats a casa seva, en principi sense símptomes.

Els altres deu contagiats són nou treballadors del centre mèdic i un estudiant que hi està realitzant les pràctiques. Tots deu són asimptomàtics.

Una vegada detectat el brot, el centre ha continuat la recerca de la traça fent proves tant a pacients com a la plantilla de l'hospital. Igualment, amb l'objectiu de frenar el contagi i extremar les mesures de seguretat, el centre mèdic ja va restringir dimecres les visites de familiars als pacients ingressats. En la mateixa línia, la direcció ha reforçat la sectorialització de les persones ingressades i ha suspès les activitats mèdiques programades per als pròxims deu dies a excepció de les de quimioteràpia, obstetrícia i les urgències.

La situació de la pandèmia a la Seu d'Urgell ha baixat en les darreres hores, però es manté encara en uns nivells de preocupació, en la línia general de la situació que es viu a tot el país. El risc de rebrot baixa lleugerament a la Seu (ahir era de 535, una vintena de punts menys). A la comarca, ahir aquests índex era de 633.

En els darrers 3 dies s'han pres mostres a 276 persones arran del brot de l'hospital. I el resultat és aquesta vintena de positius, 19 concretament. El que suposa un 6,88 % de la població analitzada.