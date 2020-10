Preocupació a Puig-reig per 46 casos de covid en set dies i un risc de rebrot disparat

Puig-reig és el municipi del Berguedà amb un risc de rebrot més elevat i s'hi han diagnosticat 46 casos de covid-19 per PCR en els últims 7 dies. En els últims 14 dies n'han estat 54. Segons les dades de Salut, el risc de rebrot al poble berguedà és de 3.118,95 i la incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants és de 1.244,61. Segons la mateixa font, la taxa de reproducció de l'epidèmia és de 2,51.

Aquestes dades especialment negatives preocupen l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, que ha parlat amb Regió7 per enviar un missatge de tranquil·litat i responsabilitat als puig-reigencs. «Aquestes dades sempre preocupen. Tant a nivell de carrer, de veïns, com a nivell municipal. Són dades que no agraden gens. El que hem de fer, i ja fa dies que ho anem fent, és intentar conscienciar la gent donant missatges de tranquil·litat i de responsabilitat per tal que tothom sigui conscient que aquí també estem exposats a qualsevol mena de rebrot, que això és el que està succeint en aquest moment», exposa el batlle.

Altarriba ha confirmat també que les dues residències del municipi tenen casos positius de covid-19, la residència Mont Martí i la residència Sant Josep. Ambdós centres estan pendents de les proves PCR per conèixer l'abast de l'afectació. «Hi ha contagis a les residències, el nombre d'afectats no el sé dir ja que s'està pendent de proves PCR que s'han fet aquests dos últims dies i manquen resultats», afirma Altarriba.

El batlle de Puig-reig opina que el rebrot de covid-19 al municipi es va originar per dos brots que han acabat per afectar un nombre important de persones. Tot i això, Altarriba no ha volgut concretar on es van originar ja que creu que el problema han estat les relacions socials. «Va començar amb un parell de brots i s'ha anat engrandint, ha anat pujant la ràtio de contagis i el risc de rebrot en tres o quatre dies s'ha disparat. Els brots no s'han originat a cap lloc concret, són relacions socials. Jo no m'atreviria a assenyalar ningú. Les relacions socials són molt variades i no pots dir ha sortit d'aquí, perquè la mobilitat de les persones ha estat relativament normal les últimes setmanes», apunta.

L'Ajuntament de Puig-reig s'ha posat a disposició del centre d'atenció primària i de Salut per afrontar la situació. El batlle explica que hi mantenen un contacte constant i demana que la població sigui conscient. «Estem preocupats i ho estem gestionant el millor que podem. És evident que això és responsabilitat de tots i potser aquest estiu, que semblava que tot anava bé, hi ha hagut un cert relaxament. Però ja estàvem avisats, els experts han dit per activa i per passiva que ja es preveia que hi hauria una segona onada, que sembla ser que s'ha avançat i aquí a Puig-reig ens ha tocat de ple», diu Altarriba.

D'altra banda, la parròquia de Puig-reig ha suspès totes les celebracions litúrgiques des d'ahir, divendres. En un comunicat, el rector ha indicat que ha d'estar deu dies en quarantena.