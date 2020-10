El risc de rebrot, un indicador que es dispara en pobles petits per pocs casos

Sant Julià de Cerdanyola, amb un risc de rebrot de 2.484,87 punts, era ahir entre els municipis de Catalunya amb un indicador més elevat. Però, què s'amaga dar-rere d'aquesta xifra tan cridanera? Segons el seu alcalde, Agustí Elias, la dada indica que, efectivament, la covid-19 està activa a Sant Julià i que no es pot abaixar la guàrdia, però també apunta que en poblacions petites com la seva aquest tipus de barems poden oscil·lar bruscament per pocs casos. Al terme berguedà, de 228 habitants, s'hi han detectat 3 positius en set dies i, en total, 7 dels 9 casos que s'han diagnosticat des de l'inici de la pandèmia a Sant Julià han estat en els darrers 14 dies. «De moment, estem tranquils perquè afortunadament cap dels malalts està greu», diu el batlle, que també afegeix que «és difícil saber d'on venen els contagis perquè els afectats són anònims».

El risc de rebrot és una taxa que intenta preveure la situació epidèmica en què es trobarà un territori en els propers 14 dies. És un càlcul matemàtic que té en compte la velocitat de transmissió del virus en els últims set dies i els nous casos detectats en els darrers catorze.

A Navès, municipi del Solsonès de 291 habitants, la dada també era ahir alta: 708,38 punts. L'alcalde, Josep Casafont, afirma a Regió7 que només té constància d'un positiu detectat fa dues setmanes. Detalla que l'afectat ha estat fora de perill en tot moment i que a hores d'ara ja es troba en la «fase de sortida» de la malaltia.

Santpedor, tot i ser una localitats més poblada (7.554 habitants), és un altre exemple de la volatilitat del risc de rebrot. Ahir era de 1.069,13 punts. Segons l'Ajuntament, en casos com el seu és necessari avaluar diferents paràmetres per entendre la realitat de la pandèmia, més enllà de la dada estadística del risc de rebrot. Per exemple, els casos reals: 16 nous positius en set dies, i en els set dies anteriors en van ser 8. Des del consistori fan una crida a «evitar la por», però sí que demanen la col·laboració dels veïns i les veïnes en aquesta fase de l'epidèmia.